صفقة الأهلي السعودي المنتظرة تتفوق على لوكاكو وأوسيمين

لماذا سيرهو غيراسي؟

في البداية وبعيدًا عن العمر الذي يتفوق فيه سيرهو غيراسي على روميلو لوكاكو؛ إذ يصغره بثلاث سنوات يمكنه أن يمنح بها الأهلي المزيد من القوة البدنية والعمل، لكن هناك أسبابا أخرى تجعله يتم تفضيله على روميلو لوكاكو وفيكتور أوسيمين.

النجم الغيني كان الوحيد الذي وقف الند بالند لهاري كين في صدارة تهديف الدوري الألماني في الموسم الماضي، على الرغم من أن المهاجم الإنجليزي حسم الصدارة لنفسه منذ بداية البطولة، إلا أن محاولات غيراسي للحاق به لم تنقطع طيلة الموسم.

وبعيدًا عن هاري كين، وعن العمر، فسيرهو غيراسي يمر بفترة فنية أفضل بكثير من المرشحين الآخرين للمركز نفسه في الأهلي.

فعلى سبيل المثال سجل غيراسي 28 هدفًا في 28 مباراة مع شتوتغارت في الدوري الألماني الموسم الماضي، وصنع هدفين، بالإضافة إلى هدفين آخرين سجلهما، وهدف إضافي صنعه في مواجهتين في الكأس.

في الوقت نفسه كان إجمالي ما سجله لوكاكو في مباريات أكثر بالدوري الإيطالي بلغت 32 مواجهة، هو 13 هدفًا فقط، وبشكل عام له 21 هدفًا في 47 مباراة خاضها في كل البطولات.

أما عن فيكتور أوسيمين، فعلى الرغم من ظهور اسمه شرفيًا في قائمة هدافي الدوري الإيطالي، إلا أنه لم يكن منافسًا في الواقع على اللقب مع لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان.

أوسيمين سجل 15 هدفًا احتل بها المركز الثالث بجوار أوليفييه جيرو، نجم ميلان، وبشكل عام له 21 هددفًا في 37 مباراة هذا الموسم، وصنع ثلاثة أهداف فقط.