صفقة الأهلي السعودي المنتظرة تتفوق على لوكاكو وأوسيمين
لا صوت يعلو على صوت الانتخابات في الأهلي السعودي في الوقت الحالي، إلا الأسماء المرشحة لدعم الفريق في الموسم الجديد، سعيًا لمنافسة شديدة منتظرة مع الهلال والنصر والاتحاد والكثير من الأسماء في الموسم الجديد.
الأهلي يريد دعم عدة مراكز، وهذا لا يخفى على أحد، في الواقع الأمر يتجاوز رغبة الأهلي إلى حاجته الماسة لدعم بعض تلك المراكز، وعلى رأسها مركز رأس الحربة الذي توجد به مشاكل واضحة.
لماذا مركز رأس الحربة؟
مركز رأس الحربة هو واحد من عدة مراكز يحتاج الأهلي إلى تدعيمها في الموسم الجديد، في ظل قوة المنافسين في ذلك المكان تحديدًا.
أفضل هدافي الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي كان فراس البريكان بـ17 هدفًا، تلاه رياض محرز بـ11 هدفا، وهي أرقام ضئيلة للغاية بالمقارنة ببقية الأندية وبالتحديد الهلال والنصر بوجود كريستيانو رونالدو، وأليكساندر ميتروفيتش، وأندرسون تاليسكا، ومالكوم، وسالم الدوسري، حتى ساديو ماني، وميلينكوفيتش سافيتش.
ذلك انعكس على عدد الأهداف التي سجلها الفريق طوال الموسم في الدوري السعودي؛ إذ يتواجد في المركز الثالث خلف النصر والهلال بفارق 33 هدفًا عن أقرب المنافسين.
لا أوسيمين ولا لوكاكو
على الرغم من ارتباط الأهلي بالكثير من الأسماء العالمية ذات الصيت الذائع، مثل روميلو لوكاكو، وفيكتور أوسيمين، إلا أن النادي الجداوي قد اتخذ طريقًا جديدًا في محاولة دعم ذلك المركز.
الأهلي قرر ألا يعتمد على اسم ولا نجومية اللاعب، بل إمكاناته الفنية وأرقامه في الفترة الأخيرة مع فريقه الحالي.
والحديث هنا عن سيرهو غيراسي، مهاجم شتوتغارت الألماني، الذي يقدم مستويات طيبة للغاية، ويبلغ من العمر 28 عاما، ويمكنه أن يقدم عدة مواسم قوية لصالح الراقي.
لماذا سيرهو غيراسي؟
في البداية وبعيدًا عن العمر الذي يتفوق فيه سيرهو غيراسي على روميلو لوكاكو؛ إذ يصغره بثلاث سنوات يمكنه أن يمنح بها الأهلي المزيد من القوة البدنية والعمل، لكن هناك أسبابا أخرى تجعله يتم تفضيله على روميلو لوكاكو وفيكتور أوسيمين.
النجم الغيني كان الوحيد الذي وقف الند بالند لهاري كين في صدارة تهديف الدوري الألماني في الموسم الماضي، على الرغم من أن المهاجم الإنجليزي حسم الصدارة لنفسه منذ بداية البطولة، إلا أن محاولات غيراسي للحاق به لم تنقطع طيلة الموسم.
وبعيدًا عن هاري كين، وعن العمر، فسيرهو غيراسي يمر بفترة فنية أفضل بكثير من المرشحين الآخرين للمركز نفسه في الأهلي.
فعلى سبيل المثال سجل غيراسي 28 هدفًا في 28 مباراة مع شتوتغارت في الدوري الألماني الموسم الماضي، وصنع هدفين، بالإضافة إلى هدفين آخرين سجلهما، وهدف إضافي صنعه في مواجهتين في الكأس.
في الوقت نفسه كان إجمالي ما سجله لوكاكو في مباريات أكثر بالدوري الإيطالي بلغت 32 مواجهة، هو 13 هدفًا فقط، وبشكل عام له 21 هدفًا في 47 مباراة خاضها في كل البطولات.
أما عن فيكتور أوسيمين، فعلى الرغم من ظهور اسمه شرفيًا في قائمة هدافي الدوري الإيطالي، إلا أنه لم يكن منافسًا في الواقع على اللقب مع لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان.
أوسيمين سجل 15 هدفًا احتل بها المركز الثالث بجوار أوليفييه جيرو، نجم ميلان، وبشكل عام له 21 هددفًا في 37 مباراة هذا الموسم، وصنع ثلاثة أهداف فقط.
الخلاصة
الأرقام في ذلك الصراع تسير في اتجاه واحد، وهو ذلك الذي يخص سيرهو غيراسي بعيدًا عن الاعتبارات الأخرى التي تخص النجومية ومدى لمعان اسم المهاجم.
واتخاذ مثل ذلك القرار يبدو عقلانيًا في وقت الأهلي حاجة فيه إلى تحسين هجومي كبير، وفي حل عن التباهي بالأسماء اللامعة.
ذلك بالتحديد ما فعله الهلال الموسم الماضي بضم أليكساندر ميتروفيتش رأس حربة أساسيا له، وفي نهاية المطاف كان الصربي هو الوحيد الذي نجح في مزاحمة كريستيانو رونالدو على قمة هدافي الدوري السعودي.