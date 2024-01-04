مع انتصاف موسم الدوري الإيطالي.. إنتر ويوفنتوس يتنافسان على لقب بطل الشتاء

وهذا اللقب غير الرسمي الذي يُمنح للفريق الذي يتصدر الدوري الإيطالي في منتصف الموسم يمكن أن يكون مؤشرًا جيدًا على من سيفوز في النهاية مع نجاح 59 من أصل 91 بطلاً للشتاء في تحقيق المسابقة.

وسمح تعادل إنتر 1-1 مع جنوة نهاية، الأسبوع الماضي، ليوفنتوس بتقليص الفارق مع المتصدر بفوزه 1-صفر على ضيفه روما.

وتفصل نقطتان فقط بين الفريقين حيث حول مستواهما المثير للإعجاب الموسم إلى صراع ثنائي.

ويواجه كل منهما فريقًا يكافح في النصف الآخر من جدول الترتيب. ولعب خصومهما، في الجولة المقبلة، مع بعضهما البعض، مطلع الأسبوع الماضي. حيث يستضيف إنتر منافسه فيرونا، يوم السبت، بينما يحل يوفنتوس ضيفًا على سالرنيتانا، يوم الأحد.

وحقق سالرنيتانا متذيل الترتيب فوزه الثاني في الدوري هذا الموسم بعد فوزه 1-صفر على فيرونا الجولة الماضية متأخرًا بنقطتين عن منافسه الذي يحتل المركز الـ 17 ويتقدم بنقطة واحدة عن منطقة الهبوط.