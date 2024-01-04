مع انتصاف موسم الدوري الإيطالي.. إنتر ويوفنتوس يتنافسان على لقب بطل الشتاء
ينتهي النصف الأول من الموسم لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، مطلع الأسبوع المقبل، ومع عدم وجود فرصة للابتعاد بالصدارة يمكن لإنتر ميلان أو يوفنتوس الفوز بلقب بطل الشتاء.
وهذا اللقب غير الرسمي الذي يُمنح للفريق الذي يتصدر الدوري الإيطالي في منتصف الموسم يمكن أن يكون مؤشرًا جيدًا على من سيفوز في النهاية مع نجاح 59 من أصل 91 بطلاً للشتاء في تحقيق المسابقة.
وسمح تعادل إنتر 1-1 مع جنوة نهاية، الأسبوع الماضي، ليوفنتوس بتقليص الفارق مع المتصدر بفوزه 1-صفر على ضيفه روما.
وتفصل نقطتان فقط بين الفريقين حيث حول مستواهما المثير للإعجاب الموسم إلى صراع ثنائي.
ويواجه كل منهما فريقًا يكافح في النصف الآخر من جدول الترتيب. ولعب خصومهما، في الجولة المقبلة، مع بعضهما البعض، مطلع الأسبوع الماضي. حيث يستضيف إنتر منافسه فيرونا، يوم السبت، بينما يحل يوفنتوس ضيفًا على سالرنيتانا، يوم الأحد.
وحقق سالرنيتانا متذيل الترتيب فوزه الثاني في الدوري هذا الموسم بعد فوزه 1-صفر على فيرونا الجولة الماضية متأخرًا بنقطتين عن منافسه الذي يحتل المركز الـ 17 ويتقدم بنقطة واحدة عن منطقة الهبوط.
وفاز إنتر بقيادة سيموني إنزاغي في آخر 4 مباريات على أرضه في الدوري، لكنه تعرض لخسارته الوحيدة في الدوري هذا الموسم في سان سيرو أمام ساسولو في سبتمبر/ أيلول، بينما ضغط فيرونا على يوفنتوس حين حل ضيفًا عليه، في أكتوبر/ تشرين الأول، وخسر 1-صفر في الدقيقة 97.
وستكون الصدمة كبيرة إذا أهدر إنتر النقاط مجددًا وهو فريق يتفوق بضعف فارق الأهداف على يوفنتوس بعد أن اهتزت شباكه 8 مرات فقط في 18 مباراة وسجل 42 هدفًا.
ولدى يوفنتوس سجل دفاعي رائع أيضًا إذ استقبلت شباكه 11 هدفًا، لكن 27 هدفًا سجلها تظهر سعادته بتحقيق الانتصارات بفارق ضئيل من الأهداف، ولن يشتكي المدرب ماسيميليانو أليجري إذا فاز مجددًا بنفس الطريقة طالما سيحصل على النقاط الثلاث.
وتعود آخر مرة كان فيها إنتر بطلاً للشتاء إلى موسم 2021-2022 لكن ميلان هو من فاز بالدوري وهو عكس ما حدث في المواسم السابقة، حين فاز إنتر بالدوري بعدما كان منافسه المحلي هو المتصدر في منتصف الموسم.
وفاز يوفنتوس بتسعة ألقاب متتالية للدوري قبل ذلك، وكان بطلاً للشتاء في 7 مرات منها، وبغض النظر عن الفريق الذي سيتصدر بنهاية الجولة فإنه من المؤكد أن السباق على اللقب سيكون معركة يفوز بها الأكثر دهاءً في نهاية الموسم.
وتنفس ميلان بقيادة المدرب ستيفانو بيولي الصعداء بفوزه 1-صفر على ساسولو، مطلع الأسبوع الماضي، ويحل ضيفًا على إمبولي قبل الأخير، الذي لم يفز في آخر 6 مباريات، يوم الأحد.
ويحتل فريق المدرب بيولي المركز الثالث، متأخرًا، بفارق 9 نقاط عن إنتر، و 7 نقاط عن يوفنتوس ويتقدم بثلاث نقاط على فيورنتينا رابع الترتيب.
ومنذ هزيمته أمام ميلان، في نوفمبر/ تشرين الثاني، فاز فيورنتينا 4 مرات في 5 مباريات دون هزيمة واهتزت شباكه مرة واحدة فقط.
ويحل فريق المدرب فينشينزو إيطاليانو ضيفًا على ساسولو، يوم السبت، بينما يتطلع بولونيا صاحب المركز الخامس للتعافي من الهزيمة المفاجئة 3-صفر أمام أودينيزي عندما يستضيف جنوة يوم الجمعة.
ويحتل روما المركز السابع متأخرًا بنقطة واحدة عن أتلانتا الذي سيستضيفه على الملعب الأولمبي، يوم الأحد، بعد أن يحل نابولي حامل اللقب، وصاحب المركز الثامن متساويًا في النقاط مع روما، ضيفًا على تورينو.