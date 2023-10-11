مودريتش حول قلة مشاركاته مع ريال مدريد: أتقبّل موقفي الحالي
قال الكرواتي لوكا مودريتش إنه متقبّل وضعه في ريال مدريد بشأن عدم لعبه لدقائق طويلة، كما حدث في المواسم الماضية.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن مودريتش أبدى غضبه من أنشيلوتي، بسبب قلة مشاركاته خلال الموسم الجاري.
ولكن مودريتش ردَّ على هذه التقارير، حيث قال:" يجب أن أتقبل موقفي الحالي في ريال مدريد بشأن قلة المشاركة في المباريات".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي قبل مباراة كرواتيا وتركيا في تصفيات أمم أوروبا: "كل ما يحدث حولي هو عملية طبيعية، لذلك أنا ببساطة أتقبّل الأمر بهذه الطريقة".
واختتم: "يجب أن أستعد ذهنيًا لهذا الموقف وأتقبّله وأمضي قدمًا دون إبداء أي غضب".
وجدد مودريتش عقده مع ريال مدريد، الصيف الماضي، بحيث ينتهي بنهاية الموسم الحالي.
لكن الشكوك بدأت حول بقاء مودريتش حتى نهاية الموسم الحالي مع مشاركته في 391 دقيقة موزعة على 9 مباريات.
وانضم مودريتش، البالغ من العمر 38 عامًا لريال مدريد من توتنهام، صيف 2012، وشارك مودريتش في 497 مباراة مع ريال مدريد سجل فيها 37 هدفًا، وصنع 77.