مودريتش حول قلة مشاركاته مع ريال مدريد: أتقبّل موقفي الحالي

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مودريتش أبدى غضبه من أنشيلوتي، بسبب قلة مشاركاته خلال الموسم الجاري.

ولكن مودريتش ردَّ على هذه التقارير، حيث قال:" يجب أن أتقبل موقفي الحالي في ريال مدريد بشأن قلة المشاركة في المباريات".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي قبل مباراة كرواتيا وتركيا في تصفيات أمم أوروبا: "كل ما يحدث حولي هو عملية طبيعية، لذلك أنا ببساطة أتقبّل الأمر بهذه الطريقة".

واختتم: "يجب أن أستعد ذهنيًا لهذا الموقف وأتقبّله وأمضي قدمًا دون إبداء أي غضب".