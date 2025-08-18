هناك تربص.. الزمالك يستنجد برئيس الجمهورية

وجه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مناشدة عاجلة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد قرار وزارة الإسكان بسحب أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر.

وقال الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، في تصريحات عبر قناة "صدى البلد"، إن قرار وزارة الإسكان كان مفاجئًا للجميع، خاصة أن الوزارة لم تخطر الزمالك بسحب الأرض.

وأوضح أن الدولة تتحرك في اتجاه تشجيع الاستثمار وهناك عمل بدأ بالفعل داخل فرع أكتوبر وتعاقدات مع عدة رجال أعمال وشركات للاستثمار داخل هذا الفرع، كما أن الزمالك دفع أموالاً إلى شركات المقاولات لإنشاء الملاعب الجديدة.

وأكد أن مجلس الزمالك قارب من تحقيق حلم جماهير النادي بإنشاء فرع ثانٍ للقلعة البيضاء، وهناك جدية كبيرة وإجراءات رسمية تمت بالحصول على إخطار رسمي بمد مهلة تخصيص الأرض حتى شهر سبتمبر 2026.

ووجه المندوه رسالة إلى رئاسة الجمهورية، مطالباً بالتدخل لحل هذا الأمر، خاصة أن جماهير الزمالك تنتظر هذا المشروع وما يحدث ليس في مصلحة الرياضة المصرية.

وأتم قائلاً: "لا يوجد سبب واضح لسحب الأرض من نادي الزمالك وسنعرض الأمر على أعلى الجهات لأننا حريصون على الاستثمار".