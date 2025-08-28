3 جميلات.. كيف جلست سيدات الأرجنتين على عرش كرة القدم؟

كتب: نور الدين ميفراني

تملك صديقات وزوجات نجوم كرة القدم تأثيرًا كبيرًا على لاعبي كرة القدم ومستقبلهم، ومنهن من أصبحن وكلاء لاعبين وسيدات أعمال ويتصدرن المشهد في الاحتفالات وتوقيع العقود ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكنت سيدات الأرجنتين من الهيمنة على عرش كرة القدم من خلال خطف قلوب أبرز نجوم العالم سابقًا والشباب الحالي.

ويرتبط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، بمواطنته وصديقة طفولته زوجته الحالية أنتونيلا روكوزو البالغة 37 سنة، وهي أرجنتينية من منطقة روساريو.

كما يرتبط غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، بالمؤثرة الأرجنتينية الإسبانية جورجينا رودريغيز البالغة 31 سنة، وهي أرجنتينية من منطقة روساريو أيضًا.

وارتبط، أخيرًا، النجم الإسباني لامين يامال مهاجم برشلونة والمرشح ليكون أبرز نجوم مستقبل كرة القدم بالمغنية الأرجنتينية نيكي نيكول البالغة 25 سنة، وهي أيضًا من منطقة روساريو الأرجنتينية.

نساء الأرجنتين ونساء منطقة روساريو تحديدًا يتربعن على عرش كرة القدم من خلال خطف قلوب أبرز وأشهر نجومها حاليًا، وهم: النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والإسباني ذو الأصول المغربية لامين يامال.

ولم تقدم منطقة روساريو النساء فقط، بل قدمت أيضًا النجم ليونيل ميسي والمناضل الشهير تشي غيفارا.