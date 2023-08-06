مستشار ساديو ماني يكشف تفاصيل مثيرة بشأن رحيله عن بايرن ميونخ وأزمته مع ساني
وجه بكاري سيسي، وكيل العلاقات العامة ومستشار ساديو ماني، لاعب النصر السعودي، هجوما كبيرا إلى مسؤولي بايرن ميونخ، بعد رحيل النجم السنغالي عن الفريق الألماني، كاشفا المزيد من التفاصيل بشأن الأزمة التي حدثت بين ماني وليروي ساني.
وانضم ماني لنادي النصر السعودي بعد يوم واحد من إعلانه الرحيل عن صفوف حامل لقب الدوري الألماني، واستهل مشاركته مع الفريق في البطولة العربية أمام الزمالك.
وقال بكاري سيسي في تصريحات لإذاعة "RMC": "كل من لديه معرفة بكرة القدم الأوروبية يعرف أن ليروي ساني رجل متعجرف للغاية، في حين أن ساديو هادئ للغاية، وقد أظهر هذا في كل مكان يلعب فيه. لقد تجاوز ساني الحدود".
وأضاف: "لقد تجاوز ساني الحدود، وقد قيل الكثير من الأشياء الخاطئة بشأن ما حدث، خرجت الكثير من الأشياء المسيئة من الصحافة الألمانية، وقفوا مع ساني ضد ساديو، قالوا إنه تم تغريمه 500 ألف يورو، وهذه كذبة لم تحدث".
وتابع: "ما لا يعرفه الكثيرون أن ساني اعتذر لساديو بعد الحادث. لماذا؟ لأنه كان يعلم أنه المخطئ، كما اتصل (ساني) ببعض اللاعبين وقال لهم: (لقد أرسلت رسالة نصية إلى ساديو، أطلب منه الرد)، ورد ساديو متقبلا اعتذاره، لكنه أخبره أن ذلك لا ينبغي أن يحدث مرة أخرى".
وبسؤاله هل صحيح أن ساني أهان ماني عنصريًا وأن بايرن قام بتغطيته وحمايته؟.. أجاب: سيسي: "نعم، بالفعل. ولكن لا يمكنني الدخول في تفاصيل معينة، لهذا السبب قلت إن هناك نكرانًا للجميل من جانب بايرن ميونخ. إنه جنون".
وشدد: "ساديو ليس لديه ما يثبته للألمان، لم يصبح ما عليه بفضل بايرن ميونخ، بل كان ذلك بفضل ليفربول، كان بايرن ناكرا للجميل. كانوا يدفعون للاعب أفريقي كل هذه الأموال، وهذا يؤذي قلوبهم، إذا كان لون بشرة ساديو ماني يزعج ليروي ساني، فقد أزعج أيضًا الأشخاص المسؤولين في بايرن، لأنهم لم يفهموا كيف ندفع هذا الكم من المال لهذا الرجل".
توخيل وماني
وعن علاقة ماني مع مدرب بايرن ميونخ توماس توخيل، أوضح: "عندما وصل توماس توخيل، التقى بساديو لأول مرة بعد فترة التوقف الدولي، وأخبره (توخيل) أنه سعيد بوجوده في الفريق وأنه سيلعب دورًا مهمًا، لكنه لم يكن يعلم أن المسؤولين اتخذوا قرارًا آخر".
وأردف: "لم يكن قرارًا كرويًا، بل لعب توخيل دور الدمية، بايرن لا يديره توخيل، بل يديره كبار السن في المدرجات، أراده مجلس الإشراف بالنادي ووافقوا على التوقيع قبل عام، والآن بعد إصابته قرروا أنه سيرحل".
وكان ماني قد انضم إلى النادي البافاري الصيف الماضي، لكنه عانى من موسم أول صعب بسبب الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في كأس العالم، كما دخل في صدام مع زميله ليروي ساني داخل غرفة خلع الملابس.