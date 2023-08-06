مستشار ساديو ماني يكشف تفاصيل مثيرة بشأن رحيله عن بايرن ميونخ وأزمته مع ساني

وجه بكاري سيسي، وكيل العلاقات العامة ومستشار ساديو ماني، لاعب النصر السعودي، هجوما كبيرا إلى مسؤولي بايرن ميونخ، بعد رحيل النجم السنغالي عن الفريق الألماني، كاشفا المزيد من التفاصيل بشأن الأزمة التي حدثت بين ماني وليروي ساني.

وانضم ماني لنادي النصر السعودي بعد يوم واحد من إعلانه الرحيل عن صفوف حامل لقب الدوري الألماني، واستهل مشاركته مع الفريق في البطولة العربية أمام الزمالك.

وقال بكاري سيسي في تصريحات لإذاعة "RMC": "كل من لديه معرفة بكرة القدم الأوروبية يعرف أن ليروي ساني رجل متعجرف للغاية، في حين أن ساديو هادئ للغاية، وقد أظهر هذا في كل مكان يلعب فيه. لقد تجاوز ساني الحدود".