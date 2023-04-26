أرتيتا: إن شعر لاعبو آرسنال بالخوف من مانشستر سيتي سأقتلهم

وردًا على سؤال حول ما إذا كان هناك أي احتمال لتعرض لاعبيه للخوف من هذه المباراة، قال المدرب الإسباني: "لا، وإذا فعلوا ذلك، فسأقول فقط: سأقتلهم.

وأضاف: "أنا لا أريد ذلك على الإطلاق".

وواصل: "ستكون ليلة صعبة وتحديًا لكن الفرصة رائعة بالنسبة لنا. كنا نعلم منذ البداية، إذا كنت تريد الفوز بلقب الدوري الممتاز، عليك الذهاب إلى توتنهام والتغلب عليهم.. عليك أن تذهب إلى تشيلسي وعليك أن تهزمهم.. عليك أن تبتعد عن ملعبك وتربح. هذا ما كنا نفعله".

واختتم: "هذه العقلية سبب وجودنا في المركز الأول هذا الموسم.. الآن عليك أن تذهب إلى ملعب الاتحاد وعليك أن تهزمهم"

"إذا كنت تريد أن تكون بطلاً، عليك أن تفوز بتلك المباريات.. إنها بهذه السهولة".