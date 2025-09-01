"إنها فضيحة.. سنغادر الملعب".. رد فعل مدرب رايو فاييكانو بعد ضربة جزاء برشلونة

أظهرت الكاميرات الناقلة لمباراة برشلونة ورايو فاييكانو إينييغو بيريز، مدرب الأخير، في غاية الغضب بعدما احتسب الحكم ماتيو بوسكيتس ركلة جزاء على تشافاريا لصالح لامين يامال في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول للقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الأحد.

وأثار هذا القرار، إلى جانب المشكلة التي حدثت في عمل تقنية الفيديو "VAR" خلال اللقاء، انفجار غضب المدرب، الذي اعتذر بعد المباراة عن تصرفاته.

وأهدر برشلونة فرصة العودة إلى صدارة الليغا بعد تعادله 1-1 مع مضيفه رايو فاييكانو.

ويدين برشلونة بالفضل في الخروج بالتعادل لحارسه خوان غارسيا، الذي أنقذ أكثر من خمس فرص محققة لصاحب الأرض.

ويملك برشلونة سبع نقاط مثل فياريال، بينما يتقاسم ريال مدريد وأتلتيك بلباو الصدارة بتسع نقاط لكل منهما، ورفع رايو فاييكانو رصيده إلى أربع نقاط من ثلاث مباريات في المركز العاشر.

واستدعى الحكم مدربي وقائدي الفريقين لإبلاغهم بتعطل تقنية حكم الفيديو المساعد.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح لامين يامال، واعترض لاعبو رايو فاييكانو كثيرًا دون فائدة في ظل تعطل تقنية حكم الفيديو.

وانبرى يامال ليُنفذ ركلة الجزاء بنجاح قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول، ليُصبح أصغر لاعب يهز الشباك من علامة الجزاء في الدوري خلال القرن الحالي بعمر 18 عامًا و49 يومًا.

وقال مدرب رايو فاييكانو، وهو يتحرك غاضبًا على الخط الجانبي كما التقطته كاميرات "موفيستار": "أين الـVAR الآن؟ أين الـVAR الآن؟ هل يعمل الـVAR؟ أين هو الآن؟ هذا عار. الـVAR هنا عار، يا رجل".

وتابع: "سنغادر، سنغادر، سنغادر الملعب، نعم. لا يوجد VAR، ثم فجأة يوجد VAR ويمنحون ركلة جزاء ضدنا، سنغادر الملعب، نعم. سنغادر الملعب. إنه حقًا عار ما يحدث".

كما عرض أحد أعضاء الجهاز الفني شاشة التحليل الموجودة في كل دكة البدلاء لمراجعة الحالات التحكيمية، وهو يقول: "ليشاهده هنا، ليراه هنا. ليراه هنا، بحق السماء. لدينا اللقطة هنا".

وبعد المباراة، أوضح إينييغو بيريز في تصريحات لشبكة DAZN ما حدث، معتذرًا عن سلوكه، قائلاً: "أشعر بالخجل من رد فعلي على الخط بعد ركلة الجزاء. كان نتيجة الإحباط. من الطبيعي أن يخطئ الحكم وهذا ليس مشكلة. ما يزعجني هو أن اللاعبين عاشوا خمس دقائق مع الـVAR وخمس دقائق دونه. هذا يؤثر على اللاعبين وعلى المساعدين، وكأنها لعبة مختلفة. الوحيد الذي فقد أعصابه هنا كنت أنا، وليس اللاعبون".