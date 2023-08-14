تقرير: برشلونة يستعد لتقديم عرض جديد لمانشستر سيتي لضم كانسيلو
كشف فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عن آخر تطورات سعي إدارة برشلونة لضم ظهير مانشستر سيتي الأيمن، جواو كانسيلو.
ويستهدف "البلوغرانا" التعاقد مع ظهير أيمن بناءً على طلب من المدرب، تشافي هيرنانديز، إذ يرى أن كانسيلو هو المناسب لشغل هذا المركز حاليًّا.
وقال رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، إن "برشلونة يستهدف تقديم عرض رسمي لمانشستر سيتي لأجل كانسيلو، باستعارته مع وجود خيار شراء في نهاية الموسم، الأيام المقبلة حاسمة بهذه الصفقة بعد الاتفاق ما بين البرسا واللاعب على البنود الشخصية للعقد".
وأضاف: "سيستخدم النادي الكتالوني جزءًا من أموال صفقة رحيل عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان من أجل حسم صفقة كانسيلو".
وكان ديمبلي رحل إلى باريس سان جيرمان مقابل 50.4 مليون يورو وسيتحصل برشلونة على 34.5 مليون يورو فقط من إجمالي المبلغ.
بينما خاض كانسيلو 26 مباراة مع مانشستر سيتي قبل أن ينضم لبايرن ميونخ بنظام الإعارة.
وينتهي عقد كانسيلو مع مانشستر سيتي في 2027، علما أنه انضم للفريق في 2019 قادمًا من يوفنتوس.
ولعب كانسيلو لمانشستر سيتي 154 مباراة سجل فيها 9 أهداف وصنع 22.
وفي الميركاتو الصيفي الجاري، تعاقد برشلونة مع ألكاي غوندوغان وإينييغو مارتينيز وأوريول روميو، ورحل عنه عثمان ديمبلي وسيرجيو بوسكيتش وفرانك كيسيه وجوليان أروخو وارناو تيناس ونيكولاس غونزاليس وأليكس كويادو وصامويل أومتيتي وجوردي ألبا وبابلو توري.