تقرير: برشلونة يستعد لتقديم عرض جديد لمانشستر سيتي لضم كانسيلو

كشف فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، عن آخر تطورات سعي إدارة برشلونة لضم ظهير مانشستر سيتي الأيمن، جواو كانسيلو.

ويستهدف "البلوغرانا" التعاقد مع ظهير أيمن بناءً على طلب من المدرب، تشافي هيرنانديز، إذ يرى أن كانسيلو هو المناسب لشغل هذا المركز حاليًّا.

وقال رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، إن "برشلونة يستهدف تقديم عرض رسمي لمانشستر سيتي لأجل كانسيلو، باستعارته مع وجود خيار شراء في نهاية الموسم، الأيام المقبلة حاسمة بهذه الصفقة بعد الاتفاق ما بين البرسا واللاعب على البنود الشخصية للعقد".