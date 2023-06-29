تصنيف فيفا: الأرجنتين في الصدارة.. والمنتخب السعودي بالمركز الخامس عربيًا
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، تصنيف المنتخبات عالميًا عن شهر يونيو لعام 2023.
واحتل المنتخب الأرجنتيني عالميًا صدارة الترتيب على حساب منتخب البرازيل، الذي تراجع للمركز الثالث، ويأتي في المركز الثاني المنتخب الفرنسي، وارتقى منتخب إنجلترا للمركز الرابع، فيما هبطت بلجيكا للخامس.
وعلى مستوى المنتخبات الأفريقية، حافظ المنتخب المصري على ترتيبه في المركز الخامس، بعد كل من منتخبات: المغرب - السنغال - تونس - الجزائر، أما على مستوى المنتخبات العربية فجاء الفراعنة في المركز الرابع بعد كل من منتخبات: المغرب - تونس - الجزائر.
وتقدم المنتخب المصري مركزًا واحدًا ليصبح في الترتيب الـ34 عالميًا.
وهذا الترتيب قد يصبح في صالح "الفراعنة"، حيث سيتواجد على رأس مجموعة من مجموعات تصفيات بطولة كأس العالم المقبلة.
وعلى الصعيد الآسيوي، جاء المنتخب السعودي في المركز الخامس عربيًا (الـ53 عالميًا)، يليه منتخب قطر السادس عربيًا (الـ58 عالميًا).
كما تتواجد منتخبات عربية أخرى ضمن الـ100 الأوائل، العراق (70)، الإمارات (72)، عمان (73)، الأردن (82)، البحرين (86).
وكشف "فيفا" أن هذه الفترة شهدت 153 مباراة في أجندة "فيفا" على مستوى العالم، كان المنتخب المكسيكي صاحب النصيب الأكبر بخوضه 5 مباريات، وحقق منتخب أرمينيا أكبر تقدم على مستوى النقاط بواقع 25.5 نقطة.
وأشار البيان إلى أن منتخب موريتانيا كان من ضمن القفزات البارزة في التصنيف، حيث تقدم 6 خطوات ووصل للمركز الـ99، ليتواجد مجددا في قائمة أول 100 منتخب.
فيما كان المنتخب الويلزي الأسوأ حيث تراجع 9 مراكز كأكثر المنتخبات تراجعًا، وخسر 32.9 نقطة كأكثر المنتخبات كذلك.