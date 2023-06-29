تصنيف فيفا: الأرجنتين في الصدارة.. والمنتخب السعودي بالمركز الخامس عربيًا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، تصنيف المنتخبات عالميًا عن شهر يونيو لعام 2023.

واحتل المنتخب الأرجنتيني عالميًا صدارة الترتيب على حساب منتخب البرازيل، الذي تراجع للمركز الثالث، ويأتي في المركز الثاني المنتخب الفرنسي، وارتقى منتخب إنجلترا للمركز الرابع، فيما هبطت بلجيكا للخامس.

وعلى مستوى المنتخبات الأفريقية، حافظ المنتخب المصري على ترتيبه في المركز الخامس، بعد كل من منتخبات: المغرب - السنغال - تونس - الجزائر، أما على مستوى المنتخبات العربية فجاء الفراعنة في المركز الرابع بعد كل من منتخبات: المغرب - تونس - الجزائر.

وتقدم المنتخب المصري مركزًا واحدًا ليصبح في الترتيب الـ34 عالميًا.

وهذا الترتيب قد يصبح في صالح "الفراعنة"، حيث سيتواجد على رأس مجموعة من مجموعات تصفيات بطولة كأس العالم المقبلة.