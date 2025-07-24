مهاجم برشلونة السابق.. الاتفاق السعودي يحسم صفقة مدوية

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتفاق السعودي دخلت في مفاوضات قوية للتعاقد مع المهاجم الهولندي المخضرم لوك دي يونغ، لاعب آيندهوفن الهولندي الحالي وبرشلونة السابق، في إطار سعي الإدارة لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "اليوم"، فإن الاتفاق فتح باب التفاوض مع دي يونغ بعد انتهاء عقده رسميا مع آيندهوفن، حيث أصبح متاحا مجانا في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة الصفقة المحتملة قد تصل إلى 1.5 مليون يورو، في حال منح لاعب برشلونة السابق موافقته النهائية على الانتقال إلى دوري روشن السعودي.

وشدد التقرير على أن خطوة التعاقد مع دي يونغ تأتي بناءً على توصية من المدير الفني للاتفاق سعد الشهري، الذي طالب بضرورة تعزيز الخط الأمامي بعناصر هجومية تملك خبرات أوروبية وتتمتع بحس تهديفي عالٍ.

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وشارك دي يونغ، البالغ 33 عاما، في 47 مباراة مع آيندهوفن خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 18 هدفا وصنع 13 تمريرة حاسمة.

يُذكر أن لوك دي يونغ سبق له تمثيل عدد من الأندية الأوروبية أبرزها: برشلونة، وإشبيلية، ونيوكاسل، وبروسيا مونشنغلادباخ.