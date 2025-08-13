إعلام فلسطيني: عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ فجر الأربعاء يرتفع إلى 89

logo
رياضة

أول تعليق من فهد بن نافل بعد إعلان اسم رئيس الهلال الجديد رسمياً

أول تعليق من فهد بن نافل بعد إعلان اسم رئيس الهلال الجديد رسمياً
فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعوديالمصدر: حساب الهلال السعودي على منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
13 أغسطس 2025، 3:54 م

علّق الرئيس السابق لنادي الهلال السعودي فهد بن نافل على صعود نواف بن سعد لسدّة الرئاسة رسمياً بالقول إن فريقه لا يزال "بين أيادٍ أمينة"، مضيفاً أنه سيكون في خدمة مجلس الإدارة الجديد ليحقق الهلال النجاح.

ونشر فهد بن نافل عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" رسالة مقتضبة لنواف بن سعد وبقية أعضاء الهلال بعد انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي للفترة المقبلة.

وقال الرئيس السابق للهلال: "راية قيادة الهلال في أيدٍ أمينة، برئاسة سمو الأمير نواف بن سعد وأعضاء مجلس الإدارة، وكلنا خلفهم لمواصلة مسيرة الأمجاد والريادة في كل الميادين".

وتابع: "خالص التهاني والتبريكات لسموّه وللأخوة أعضاء المجلس، مع أصدق الدعوات بدوام التوفيق والسداد".

وتمت تزكية الأمير نواف بن سعد في انتخابات الجمعية العمومية للهلال السعودي، اليوم الأربعاء، ليصبح رئيساً للنادي خلفاً لفهد بن نافل الذي أعلن، في وقت سابق، عن عدم الترشح لفترة رئاسية ثالثة.

أخبار ذات علاقة

الصفقات.. أول تحركات نواف بن سعد بعد اقترابه من رئاسة الهلال

الصفقات.. أول تحركات نواف بن سعد بعد اقترابه من رئاسة الهلال

 ويتكون مجلس إدارة نادي الهلال السعودي الجديد من كل من: نواف بن سعد رئيسًا، وسليمان بن ناصر الهتلان نائباً للرئيس، وتركي بن عبدالعزيز بن مرشود، وبدر بن سليمان المعيوف، ومشعل بن عبد العزيز آل الشيخ، ومحمد بن عبدالله النمر أعضاء لشركة الهلال.

أخبار ذات علاقة

ضحايا إنزاغي.. 5 نجوم خارج الهلال السعودي

ضحايا إنزاغي.. 5 نجوم خارج الهلال السعودي

ويعد فهد بن نافل أكثر رئيس في تاريخ الهلال السعودي تحقيقاً للألقاب، وذلك بعد أن توج الفريق في عهده بـ12 لقباً محلياً وقارياً، بين 2019 و2025 بجانب المشاركة في كأس العالم للأندية 3 مرات في فترة رئاسته.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC