جدل بعد تفاعل إمام عاشور مع تأهل الزمالك في الكونفدرالية

وحقق الزمالك فوزًا مثيرًا على حساب نظيره أرتا سولار الجيبوتي بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعتهما، على استاد القاهرة الدولي، مساء السبت، في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، لينتفض الفريق الأبيض ويتأهل لدور المجموعات.

وبعد تأهل الزمالك مباشرة وضع إمام عاشور علامة الإعجاب على منشور عبر الحساب الرسمي لنادي الزمالك، على منصة تبادل الصور "إنستغرام، الخاص بالفوز على أرتا سولار.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي لـ"إرم نيوز" أن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي عنّف عاشور ووبَّخه بشدة بسبب هذا التصرف.

وأشار المصدر إلى أن بيبو طلب من عاشور حذف الإعجاب سريعًا، وبالفعل استجاب اللاعب لمطلب مدير الكرة بالأهلي.