جدل بعد تفاعل إمام عاشور مع تأهل الزمالك في الكونفدرالية
تسبب إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، في أزمة بينه وبين خالد بيبو مدير الكرة بسبب تفاعله مع تأهل نادي الزمالك إلى دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.
وحقق الزمالك فوزًا مثيرًا على حساب نظيره أرتا سولار الجيبوتي بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعتهما، على استاد القاهرة الدولي، مساء السبت، في إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، لينتفض الفريق الأبيض ويتأهل لدور المجموعات.
وبعد تأهل الزمالك مباشرة وضع إمام عاشور علامة الإعجاب على منشور عبر الحساب الرسمي لنادي الزمالك، على منصة تبادل الصور "إنستغرام، الخاص بالفوز على أرتا سولار.
وكشف مصدر داخل النادي الأهلي لـ"إرم نيوز" أن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي عنّف عاشور ووبَّخه بشدة بسبب هذا التصرف.
وأشار المصدر إلى أن بيبو طلب من عاشور حذف الإعجاب سريعًا، وبالفعل استجاب اللاعب لمطلب مدير الكرة بالأهلي.
وأثار إمام الجدل بهذا التصرف، حيث أكدت بعض الجماهير أنه ما زال مشجعًا للقلعة البيضاء، رغم لعبه لصفوف الأهلي.
فيما عبَّرت بعض جماهير الأهلي عن استيائها من تصرف اللاعب، وطالبوه بحذف المنشور على الفور.
وتأهل الزمالك المصري إلى دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية)، وذلك عقب فوزه الكبير على أرتا سولار الجيبوتي 4 - 1، يوم السبت، في إياب دور الـ32 من المسابقة.
وكان الزمالك المصري خسر ذهابًا صفر - 2، ليعوّض هزيمته بفوز كبير مكَّنه من التأهل بعد تفوقه 4 - 3 في مجموع المباراتين.