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رياضة

وداع مؤثر من لاعبي ريال مدريد بمنتخب إسبانيا لتوني كروس (صور)

وداع مؤثر من لاعبي ريال مدريد بمنتخب إسبانيا لتوني كروس (صور)
توني كروسالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
05 يوليو 2024، 8:57 م

شهدت نهاية مباراة إسبانيا ضد ألمانيا، في ربع نهائي يورو 2024، لقطات مؤثرة بين لاعبي ريال مدريد في صفوف المنتخب الإسباني، وزميلهم المعتزل توني كروس.

سجل ميكل ميرينو هدفًا في الوقت الإضافي ليمنح إسبانيا فوزًا مثيرًا 2-1 على ألمانيا في دور الثمانية ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024، يوم الجمعة.

توني كروس لاعب وسط ألمانيا الذي كان قد أعلن أنه سيعتزل بعد نهاية البطولة، وبالفعل كتبت هزيمة منتخب بلاده أمام إسبانيا، نهاية مشواره مع كرة القدم.

وعقب المباراة ظهر داني كارفاخال وناتشو وخوسيلو، لاعبَا ريال مدريد؛ زميلَا توني كروس في النادي الملكي، وتحدثا معه واحتضناه في لقطة مؤثرة.

 

 

يذكر أن توني كروس تحدث بعد المباراة وقال: "لن أقول إنه السيناريو الأصعب، لكنها مباراة بذلنا فيها قصارى جهدنا. لم نرغب في الخسارة، كنا قريبين للغاية".

وأضاف: ""أردنا تحقيق إنجاز كبير، وتبدد ذلك الحلم. سندرك أننا لعبنا بطولة جيدة، لكن من الصعب تقبل الخسارة بعد أن كنا قريبين بهذه الصورة من الدور المقبل".

واختتم: "يمكننا أن نشعر بالفخر؛ لأن مستوانا تحسن. أنا سعيد جدًا بمساعدة ألمانيا في إنعاش أملها في كرة القدم. في المستقبل، أنا على قناعة أن الفريق سينجح، لكن اليوم نشعر بالحزن؛ لأننا أردنا أن نستمر في البطولة".

 

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