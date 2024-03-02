ريفالدو ولامبارد وهنري.. حقيقة المسابقة الجديدة لمونديال فوق 35 عاما

كشفت تقارير إخبارية إنجليزية، أن رابطة نخبة لاعبي كرة القدم في العالم بدأت في الخطوات الفعلية لإطلاق النسخة الأولى من كأس العالم للنجوم الذين يفوق سنهم 35 عاما، والذين اعتزلوا لعب كرة القدم.

وبحسب ما أورده موقع "مايل أونلاين" البريطاني، فإن النسخة الأولى من مونديال ما فوق 35 عاما، ستكون مسابقة بطابع ودي لكنها ستضم أشهر نجوم الساحرة المستديرة السابقين، والذين انتموا لثمانية منتخبات سبق لها التتويج بلقب كأس العالم.

وستضم المسابقة التي أطلق عليها موقع "مايل أونلاين" اسم "مونديال أيقونات كرة القدم"، عشرات النجوم من منتخبات البرازيل والأرجنتين وأروغواي وفرنسا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا بحسب ما كشفه ماتياس ساراسولا، رئيس رابطة نخبة لاعبي كرة القدم في العالم.

وقالت التقارير ذاتها، إن المسابقة ستدور مبدئيا في الفترة ما بين الأسبوع الأول من شهر يونيو 2024، على أن يقام النهائي يوم 11 أو 12 من الشهر ذاته.

ويتوقع أن يستضيف ملعب نيوكاسل الذي يتسع لـ 52000 متفرج مباريات المسابقة، بعد محادثات إيجابية أجرتها اللجنة المنظمة مع نادي نيوكاستل، والمجلس المحلي في المدينة.

وسيتعين على الدول الثماني المشاركة اختيار مجموعة من أشهر لاعبيها، ممن تفوق أعمارهم 35 عاما، تشكيلة "وطنية" من أيقونات تاريخ المونديال للمشاركة، حيث تشير التقارير إلى أن اللاعبين سيكونون قد شاركوا في كأس العالم أو خاضوا ما يقارب 100 مباراة دولية بأقمصة منتخباتهم.

وبخصوص عدد المباريات فقد كشف التقرير أن يبلغ 11 مباراة لكل فريق، ولكن سيتم لعبها على مدار 70 دقيقة بدلاً من 90 دقيقة التقليدية مع إضافة التبديلات المستمرة.

وتداولت المصادر أن النجم الإنجليزي ستيف ماكمانامان سيكون قائدا لمنتخب أيقونات إنجلترا، فضلا عن مشاركة فرانك لامبارد أيقونة تشيلسي السابق ومايكل أوين الفائز بالكرة الذهبية.

بالإضافة إلى ذلك، سيشكل كافو، وروبرتو كارلوس، وإيمرسون، وكاكا، ورونالدينيو، وريفالدو، تشكيلة قوية للبرازيل، بينما يعتزم كابتن منتخب ألمانيا السابق كيفن كوراني الاستعانة بنجمي ريال مدريد السابقين مسعود أوزيل وسامي خضيرة، على أن يكون ديفيد فيا، وكارليس بويول، وميشيل سالجادو، في تشكيلة إسبانيا.

أما منتخب أيقونات فرنسا، فسيضم كلا من كريستيان كاريمبيو بجانب مارسيل ديسايي وأسطورة أرسنال تيري هنري، فيما سيمثل فابيو كانافارو، وماركو ماتيراتزي، وفرانشيسكو توتي، إيطاليا وفقا لتقرير "مايل أونلاين".