تشهد منافسات الدوري المصري، اليوم الاثنين، 3 مواجهات على رأسها اللقاء المرتقب الذي يجمع بين بيراميدز وضيفه الأهلي على ملعب "الدفاع الجوي" بالقاهرة.

ويستضيف الإسماعيلي منافسه الجونة كما يلعب مودرن سبورت مع ضيفه سموحة ضمن منافسات الجولة 31 للدوري المصري.

وتشهد منافسات الدورة السداسية للدوري الليبي 3 مواجهات على رأسها لقاء النصر الذي حسم البطولة مع الهلال بجانب مواجهة الأهلي طرابلس ضد الأهلي بنغازي كما يلتقي المدينة منافسه السويحلي.

ويخوض الهلال السعودي مباراة ودية ضد العربي القطري على هامش تحضيرات الموسم المقبل.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الاثنين بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

الدوري المصري:

بيراميدز والأهلي – 9:00 مساءً – Ontime sport

الدوري الليبي:

النصر والهلال – 7:00 مساءً – ليبيا الرياضية 1.

الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي – 7:00 مساءً – ليبيا الرياضية 2.

المدينة والسويحلي – 7:00 مساءً – الوسط

مباريات ودية:

الهلال السعودي والعربي القطري – 7:00 مساءً – STC TV