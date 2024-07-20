تعاقد النادي الإفريقي التونسي مع كل من لاعب الوسط الهجومي حمزة الخضراوي والمدافع حمزة بن عبدة، نجمي نادي الملعب، بطل كأس تونس لموسم 2023 ـ 2024، وذلك وفق ما أعلنه مسؤولو النادي مساء الجمعة.

ونجح مجلس إدارة النادي الإفريقي الذي حل في المركز الأخير لمرحلة التتويج بالدوري التونسي الممتاز، في رفع عقوبة المنع من التعاقدات المسلطة عليه في يناير الماضي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ليحصل على خدمات 4 لاعبين جدد حتى الآن.

ومساء الخميس أعلن الإفريقي، ثاني الأندية التونسية تتويجا بالألقاب بعد الترجي، عن ضم المدافع المحوري ياسين بوعبيد حتى يونيو 2026، قبل أن يتم إجراءات ضم 3 لاعبين جدد يوم الجمعة.

وانضم حمزة الخضراوي وحمزة بن عبدة للفريق الأحمر والأبيض بعقدين حتى يونيو 2027، وذلك بعد أن ساهما في تتويج فريقهما بلقب كأس تونس للمرة الأولى منذ العام 2003.

وأعلن النادي الإفريقي رسميا على صفحته على فيسبوك التعاقد مع حمزة الخضراوي فيما قالت مصادر قريبة من النادي إن صفقة ضم حمزة بن عبدة في طورها الأخير وسيتم الإعلان عنها بشكل رسمي في الساعات المقبلة.

كما نجح الإفريقي في استعادة لاعبه معتز الزمزمي قادما من نيور الفرنسي في صفقة انتقال حر.

ووقع الزمزمي (24 عاما) عقدا يمتد حتى يونيو 2026 بعد أن كان لعب في الإفريقي موسمي 2017 ـ 2018 ثم 2020 ـ 2021.

يشار إلى أن الإفريقي تعاقد منذ أسبوع مع المدرب الفرنسي دافيد بيتوني الذي حل بديلا لفوزي البنزرتي على رأس الجهاز الفني للنادي.