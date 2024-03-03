بيان ناري من ريال مدريد ضد الحكم خيل مانزانو

أصدر نادي ريال مدريد بيانا ناريا ضد الحكم خيل مانزانو، الذي أدار مواجهة الفريق أمام فالنسيا، في المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء أمس السبت، في الجولة الـ27 للدوري الإسباني.

وسجل فينيسيوس جونيور هدفين ليساعد ريال مدريد في تحويل تأخره بهدفين، ليقتنص نقطة التعادل 2-2 أمام مضيفه فالنسيا في مباراة متوترة.

واعتقد بيلينغهام أنه سجل هدف الفوز للريال بضربة رأس من مدى قريب، لكنه أدرك بعدها أن الحكم خيل مانزانو أطلق صفارة النهاية قبل أن يرسل لوكا مودريتش التمريرة العرضية.

وذهب بيلينغهام الغاضب للحكم للشكوى وحصل على بطاقة حمراء مباشرة.