حقق فريق ميلان فوزا وديا على نظيره ريال مدريد، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، فجر الخميس، على ملعب "سولغر فيلد"، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

وتمكن ميلان من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 55 عن طريق نجمه صامويل تشوكويري.

وشهدت المباراة الظهور الأول للاعب البرازيلي إندريك مع ريال مدريد ومشاركته أساسيا، كما حمل لوكا مودريتش شارة قيادة الميرنغي.

وكان ميلان قد حقق فوزا وديا سابقا على نظيره مانشستر سيتي بنتيجة (3-2)، فيما تعد هذه هي المواجهة الأولى للميرنغي في معسكره الإعدادي للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد وديًا برشلونة في كلاسيكو جديد بين الفريقين يوم الأحد المقبل، ثم يلتقي تشيلسي الإنجليزي يوم 7 أغسطس.

ويواصل ريال مدريد تحضيراته لخوض موقعة كأس السوبر الأوروبي ضد نظيره أتالانتا الإيطالي يوم 14 أغسطس المقبل.