بكاء كريستيانو رونالدو أثناء النشيد الوطني قبل مباراة البرتغال وغانا (صور)

تأثر كريستيانو رونالدو خلال عزف النشيد الوطني لمنتخب بلاده قبل مواجهة غانا في كأس العالم 2022، اليوم الخميس.

وخلال عزف النشيد الوطني البرتغالي بكى رونالدو قبل مواجهة غانا في الجولة الأولى من المجموعة الثامنة في كأس العالم 2022 على استاد 974.