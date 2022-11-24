بكاء كريستيانو رونالدو أثناء النشيد الوطني قبل مباراة البرتغال وغانا (صور)
تأثر كريستيانو رونالدو خلال عزف النشيد الوطني لمنتخب بلاده قبل مواجهة غانا في كأس العالم 2022، اليوم الخميس.
وخلال عزف النشيد الوطني البرتغالي بكى رونالدو قبل مواجهة غانا في الجولة الأولى من المجموعة الثامنة في كأس العالم 2022 على استاد 974.
والفائز من مباراة البرتغال وغانا سيتصدر جدول ترتيب المجموعة الثامنة بعد تعادل أوروغواي وكوريا الجنوبية في وقت سابق اليوم الخميس.
ورونالدو بلا ناد حاليا بعدما تم فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد.
وسبق أن لعب منتخبا البرتغال وغانا مواجهة رسمية وحيدة وكانت في مونديال 2014 حيث فاز رفاق رونالدو 2/1.
وهذه المشاركة الخامسة لرونالدو في كأس العالم حيث شارك في نسخ 2006 و2010 و2014 و2018.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن رونالدو البالغ من العمر 37 عاما سجل 117 هدفا في 191 مباراة مع منتخب البرتغال الأول ونال معه بطولة أمم أوروبا 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019.