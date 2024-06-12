خلاف بين الأهلي المصري وكولر

وأضاف: "بالنسبة لقصة محمد كوناتيه، حصل اختلاف في وجهات خلال الاجتماع بين كولر ولجنة التخطيط، حول أولوية التعاقد مع اللاعب البوركيني، والمدرب قال إنه جاهز وليس لديه مشكلة فهو لاعب حر حاليا، ولكن اللجنة تحفظت على اللاعب وقالت إنه غير مناسب للفريق، ولكن المدرب أصر وقال إنه يرى أنه المهاجم الذي يحتاجه، ولكن اللجنة قالت إن راتب اللاعب كبير جدا وهو لا يستحقه، وقالوا له أيضا إن اللجنة ستعرض عليه عدد من البدلاء لاختيار أحدهم، وكولر لم يرفض رؤية بقية اللاعبين ولكن أكد لهم إنه يجب أن يكون أفضل من كوناتيه الذي يصر على ضمه".

ويرغب الأهلي في تدعيم خط الهجوم بمهاجم مميز من أجل قيادة الفريق في منافسات بطولة إنتركونتيننتال 2024 وكأس العالم للأندية 2025.

وأشار التقرير إلى أن راتب اللاعب السنوي في روسيا يصل لـ 355 ألف يورو.