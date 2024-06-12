خلاف بين الأهلي المصري وكولر
كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير عن وجود خلاف بين لجنة التخطيط في النادي الأهلي المصري، ومدرب الفريق الأول مارسيل كولر، بشأن صفقة المهاجم الدولي البوركيني محمد كوناتيه.
كوناتيه سيصبح حرا بنهاية الموسم الجاري بعد نهاية تعاقده مع فريق أخمات جروزني الروسي.
وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية: "خريطة انتقالات الأهلي لم تتضح حتى هذه اللحظة، هناك تحركات كثيرة مع عدة لاعبين وكولر طالب حد أدنى من 4 إلى 5 لاعبين ومركز على خط الدفاع وأيضا بديل للنجم التونسي علي معلول في مركز الظهير الأيسر، بعد إصابته التي وضعت المدرب في موقف حرج، ويريد أيضا مهاجم، وفيه أسماء تظهر ثم يتوقف التفاوض معها".
وأضاف: "بالنسبة لقصة محمد كوناتيه، حصل اختلاف في وجهات خلال الاجتماع بين كولر ولجنة التخطيط، حول أولوية التعاقد مع اللاعب البوركيني، والمدرب قال إنه جاهز وليس لديه مشكلة فهو لاعب حر حاليا، ولكن اللجنة تحفظت على اللاعب وقالت إنه غير مناسب للفريق، ولكن المدرب أصر وقال إنه يرى أنه المهاجم الذي يحتاجه، ولكن اللجنة قالت إن راتب اللاعب كبير جدا وهو لا يستحقه، وقالوا له أيضا إن اللجنة ستعرض عليه عدد من البدلاء لاختيار أحدهم، وكولر لم يرفض رؤية بقية اللاعبين ولكن أكد لهم إنه يجب أن يكون أفضل من كوناتيه الذي يصر على ضمه".
ويرغب الأهلي في تدعيم خط الهجوم بمهاجم مميز من أجل قيادة الفريق في منافسات بطولة إنتركونتيننتال 2024 وكأس العالم للأندية 2025.
وأشار التقرير إلى أن راتب اللاعب السنوي في روسيا يصل لـ 355 ألف يورو.
وسبق أن ترشح اسم البوركينابي بالانتقال للأهلي في الصيف الماضي.
وخاض الموسم الجاري 35 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 1، وتواجد في المركز الخامس بترتيب هدافي الدوري الروسي برصيد 11 هدفا.
وخلال مسيرته خاض كوناتيه 181 مباراة سجل 53 هدفا وصنع 12، وتحصل على 17 بطاقة صفراء و1 حمراء.
وبقميص منتخب بوركينا فاسو خاض 24 مباراة سجل 5 أهداف وتواجد في أمم أفريقيا 2023 وسجل هدفا في التعادل مع الجزائر بدور المجموعات.