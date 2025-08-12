4 إشارات واضحة.. هل تعمد شوبير "إشعال" أزمة مع الزمالك؟

تصدر الإعلامي أحمد شوبير المشهد بعد أزمة تصريحاته الأخيرة التي تسببت بتقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية ضده إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مساء الاثنين.

وتطرق شوبير عبر شاشة قناة الأهلي إلى الهتافات التي وجهتها جماهير الزمالك ضد اللاعب أحمد مصطفى "زيزو" نجم الأهلي في مباراة الفريق الأبيض ضد سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى للدوري المصري.

وقال قائد الأهلي السابق عبر برنامجه بقناة النادي إنه يجب معاقبة جماهير الزمالك على تصرفاتها في مباراة سيراميكا كليوباترا، كما سخر من أنباء دعوة الزمالك إلى الممثلة هدى الإتربي لحضور المباراة القادمة للفريق بعد هتافات باسمها في لقاء سيراميكا فسرها البعض بأن المقصود بها زوجة زيزو التي تحمل الاسم نفسها.

وأكد مجلس الزمالك في شكواه الرسمية رفضه لتحريض شوبير ضد جماهير النادي، مشيراً إلى مخالفة الأكواد والمعايير المهنية.

ويبقى السؤال هل تعمد شوبير إشعال الحرب مع الزمالك في هذا التوقيت؟ وهو ما يحاول "إرم نيوز" الإجابة عنه في هذه السطور:

يفسر البعض حديث شوبير وتطرقه إلى هذه النقاط التي يعلم جيداً أنها ستشعل الحرب مع الزمالك سببها الرئيس تعادل الأهلي مع مضيفه مودرن سبورت بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى للدوري المصري.

شوبير حاول في وجهة نظر البعض توجيه الأنظار بعيداً عن علامات الاستفهام التي تحاصر أداء الأهلي مع المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو والنتيجة المخيبة للآمال بالتعادل مع مودرن سبورت في مستهل مشوار الفريق بالدوري المحلي.

ورغم تدعيم صفوف الأهلي بصفقات مدوية على رأسها أحمد مصطفى "زيزو" ومحمود حسن "تريزيغيه" ومحمد علي بن رمضان ومحمد شريف ومحمد شكري، فإن الفريق الأحمر لم يستطع تحقيق أي انتصار خلال 4 مباريات مع ريبيرو.

وودع الأهلي كأس العالم للأندية 2025 من الدور الأول بعد التعادل مع إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي والخسارة أمام بالميراس البرازيلي، ولكن التعادل مع مودرن سبورت في أول مباراة للدوري أثار الغضب في وجه لاعبي الأهلي ومدرب الفريق وإدارة النادي.

الجدل حول أداء مصطفى شوبير

النقطة الثانية التي لعبت دوراً رئيساً في تصريحات شوبير تتمثل في الأداء الذي قدمه نجله مصطفى حارس مرمى الأهلي في مباراة مودرن سبورت.

ووصل شوبير الابن إلى حماية عرين الأهلي في أول مباراة رسمية بالدوري المصري تحت قيادة ريبيرو بعد صراع شرس مع حارس مرمى وقائد الفريق محمد الشناوي.

ولكن مصطفى شوبير استقبل هدفين من بينها الهدف الأول الذي بدأه بتمريرة خاطئة في بناء اللعب أدت لقطع الكرة ثم تحويل اللعبة إلى هجمة للمنافس.

وبدأ البعض المقارنة بين أداء الشناوي وشوبير، وهو ما جعل الإعلامي الأهلاوي يلجأ إلى إثارة قضية بعيدة تماماً عن الفريق الأحمر لتكون حديث الوسط الرياضي بدلاً من التطرق إلى أداء الفريق ومستوى نجله مصطفى من جانب البعض.

مكسب جماهيري

تبقى هناك إشارة مهمة لبحث شوبير عن الحديث عن إساءة جماهير الزمالك إلى زيزو، وتتمثل هذه الإشارة في بحث حارس الأهلي السابق عن تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب الجماهيرية.

شوبير يعلم جيداً أن هذه القضية ستزيد من شعبيته وجماهيريته لدى مشجعي الأهلي، خاصة أنه سيكون المدافع الأول عن نجم الفريق وعن حقوق النادي.

وجود ظهير جماهيري لشوبير يجعله دائماً في موضع قوة خلال بعض المعارك التي يخوضها سواء داخل أو خارج أروقة النادي الأهلي.

معلومات ليست صحيحة

الإشارة الرابعة التي تدلل على تعمد شوبير إشعال هذه المعركة لجوءه إلى معلومات ليست صحيحة وربما مضللة.

حديث شوبير عن دعوة الزمالك إلى الممثلة هدى الإتربي كذبته الأخيرة عبر بيان إعلامي قبل الحلقة التي ظهر بها شوبير وأطلق تصريحاته بها بعدة ساعات.

وتحدث شوبير أيضاً عن تورط جماهير الزمالك في تلفيات ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية وتحميل فريق سيراميكا بها رغم وجود بند في لائحة الدوري يشير إلى كون تلفيات الملاعب لها وضعية خاصة في العقوبات.