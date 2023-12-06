اتهمه بالبلطجة.. كواليس مثول حسين الشحات أمام النيابة في أزمته مع الشيبي (فيديو)
تحدث أشرف عبد العزيز، محامي حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، عن الأسباب التي أدت لمثول اللاعب أمام النيابة بعدما قدم ضده محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، بلاغًا يتهمه فيه ببضع قضايا.
وخلال الساعات الماضية، مثل حسين الشحات للتحقيقات، بصحبة محاميه، وصدر قرار بإخلاء سبيل لاعب النادي الأهلي من سراي النيابة، على واقعة مشادة قوية جمعته مع الشيبي، خلال مباراة الأهلي وبيراميدز في الموسم الماضي، والتي صفع فيها "الشحات"، نجم بيراميدز.
وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري وقتذاك إيقاف حسين الشحات لمدة مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه، بعد هذه الواقعة.
كما إن مجلس إدارة الأهلي، وقع عقوبة مالية على اللاعب، بغرامة قدرها 500 ألف جنيه.
وقال محامي الشحات في تصريحات تلفزيونية: "الشيبي يتهم الشحات بالبلطجة واستعراض القوة والتخويف والترويع والرغبة في إنهاء مسيرته الكروية، وأنا حقيقة مندهش من هذه الاتهامات ولو أنها مشاجرة في الشارع لن يتهمه بكل هذه الأمور، ما حدث خناقة ملعب".
وأضاف: "الشحات حضر، أول أمس، أمام النيابة وطلبنا استدعاء الثلاثي محمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمود عبدالمنعم (كهربا) لسماع أقوالهم بشأن استفزازات الشيبي المتكررة في 3 مباريات هي نهائي الكأس والسوبر ومباراة الدوري، والنيابة ستستدعيهم في الموعد الذي تقرره".
وتابع: "ما حدث مجرد انفعال بالملعب ويحدث في كل البطولات المحلية والعالمية، رأينا ما حدث بين النجم الفرنسي زين الدين زيدان وماتيراتزي في كأس العالم كرد فعل على استفزازات اللاعب الإيطالي ولم يحدث أن تقدم أحدهما بشكوى للقضاء ضد الآخر".
وأردف: "في السابق الشحات تصالح مع الشيبي علنًا في الملعب عقب الواقعة، وتقدَّم باعتذار له وعلى حسابه الرسمي على فيسبوك أيضًا، وعاقبه الأهلي، وكذلك لجنة الانضباط".
وأكد "عبد العزيز" أن الشحات لم يتلفظ ضد لاعب بيراميدز مثلما يتردد.
وعن كيفية نهاية هذا الخلاف، أشار: "ربما التصالح بين الثنائي أو تحال القضية للمحكمة، كما إنه من الوارد أن يلجأ الشحات للفيفا في هذه القضية".
وأتم: "الحديث عن تواصل الشحات والشيبي للصلح خلال الساعات الماضية سابق لأوانه ولا أعلم عنه شيئًا".
ويستعد الأهلي لملاقاة شباب بلوزداد الجزائري، يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.