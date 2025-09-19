رضا عبد العال يصدم مجلس إدارة الزمالك: ارحلوا أفضل (فيديو)

وجّه رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك الأسبق، رسالة نارية إلى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بعد فوز الفريق الأبيض على حساب مضيفه الإسماعيلي بثنائية دون ردٍ في الجولة السابعة للدوري المصري.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة بقيادة مدربه البلجيكي يانيك فيريرا.

أخبار ذات علاقة وسع الفارق مع الأهلي.. ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على الإسماعيلي

وقال عبد العال عبر مقطع فيديو نشره عبر قناته الخاصة على موقع يوتيوب:" رسالتي إلى مجلس إدارة نادي الزمالك، ماذا تريدون من جماهير النادي؟ دعكم من مشكلة سحب أرض أكتوبر والحديث عن تأثيرها بالسلب على الأمور المالية داخل القلعة البيضاء".

أخبار ذات علاقة رسالة للأهلي.. 4 مكاسب كبرى حققها الزمالك بالفوز على الإسماعيلي

وأضاف:" كيف كنتم ستوفّرون المبالغ المالية الطائلة التي تصل إلى 80 مليون جنيه مصري سنوياً لأحمد مصطفى "زيزو" الذي رحل ولم يجدد عقده؟".

وتابع:" نسمع أن الزمالك لم يعد به أموال، وهناك مستحقات مالية متأخرة للمدرب ولاعبي الفريق وعلى رأسهم البرازيلي خوان بيزيرا".

أخبار ذات علاقة نفس قصة الشعر.. صورة طريفة لنجم الزمالك ومشجعة تكتسح الإنترنت (شاهد)

وأكد أن مجلس الزمالك يجب عليه توفير الأموال للفريق الأبيض الذي يتصدّر الدوري، ويصرف المستحقات للاعبي الفريق أو يرحل أعضاء المجلس عن مناصبهم.

وأتم قائلاً:" إما توفير الأموال للاعبي الزمالك أو الرحيل في هذه الحالة سيكون أفضل لمجلس الإدارة".