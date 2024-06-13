خطأ تلفزيوني يُفسد على منتخب أمريكا فرحة التعادل مع البرازيل (فيديو)

تسبب خطأ تلفزيوني طريف في إفساد الفرحة على مجشعي المنتخب الأمريكي خلال مواجهة البرازيل الودية، التي جمعتهما، فجر الخميس، قبل انطلاق منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024.

وتعادلت البرازيل بهدف لمثله في مباراة ودية مع المنتخب الأمريكي في أورلاندو، في آخر تجربة للفريقين للاستعداد لبطولة كأس كوبا أمريكا، التي تنطلق في الولايات المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وخاض الفريق الأمريكي المباراة تحت ضغوط كبيرة، بعد هزيمته أخيرا 5-1 أمام كولومبيا، وتعني النتيجة نجاح الفريق الأمريكي في تجنب الهزيمة أمام بطل العالم خمس مرات للمرة الثانية فقط في 20 مواجهة.