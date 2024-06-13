خطأ تلفزيوني يُفسد على منتخب أمريكا فرحة التعادل مع البرازيل (فيديو)
تسبب خطأ تلفزيوني طريف في إفساد الفرحة على مجشعي المنتخب الأمريكي خلال مواجهة البرازيل الودية، التي جمعتهما، فجر الخميس، قبل انطلاق منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024.
وتعادلت البرازيل بهدف لمثله في مباراة ودية مع المنتخب الأمريكي في أورلاندو، في آخر تجربة للفريقين للاستعداد لبطولة كأس كوبا أمريكا، التي تنطلق في الولايات المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وخاض الفريق الأمريكي المباراة تحت ضغوط كبيرة، بعد هزيمته أخيرا 5-1 أمام كولومبيا، وتعني النتيجة نجاح الفريق الأمريكي في تجنب الهزيمة أمام بطل العالم خمس مرات للمرة الثانية فقط في 20 مواجهة.
وافتتح رودريغو التهديف في الدقيقة 17، بعد أن استغل الفريق البرازيلي تمريرة غير دقيقة من تيرنر ليسيطر على الكرة قبل أن يرسل رافينيا الكرة لمهاجم ريال مدريد ليحرز منها هدف السبق بسهولة.
وأحرز كريستيان بوليسيك هدف التعادل للفريق الأمريكي في الدقيقة 26 من ركلة حرة قوية لم يتمكن الحارس أليسون من السيطرة عليها بعد تعرض مهاجم ميلان لمخالفة مباشرة خارج منطقة الجزاء.
وعقب هدف التعادل قام المسؤولون عن القناة التي تذيع المباراة باحتساب الهدف لمنتخب البرازيل لتصبح النتيجة (2-0) وليس (1-1)، وظلت النتيجة هكذا لثوان معدودة في موقف أثار دهشة المتفرجين وأفسد فرحتهم بتعادل منتخب بلادهم.
وتقام بطولة كوبا أمريكا ما بين 20 يونيو و14 يوليو.
وتبدأ البرازيل الفائزة بكوبا أمريكا تسع مرات مسيرتها في النسخة المقبلة بمواجهة كوستاريكا ضمن المجموعة الرابعة في 24 يونيو، ثم تواجه باراغواي وكولومبيا.
وسيلتقي المنتخب الأمريكي مع نظيره البوليفي في 23 يونيو، قبل مواجهة بنما وأورغواي ضمن المجموعة الثالثة.