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رياضة

لؤي مشعبي رئيسًا لنادي الاتحاد السعودي

لؤي مشعبي رئيسًا لنادي الاتحاد السعودي
لؤي مشعبي
إرم نيوز
إرم نيوز
11 يوليو 2024، 2:21 م

قررت وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية، تعيين لؤي مشعبي رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة نادي الاتحاد غير الربحية، خلفًا للرئيس المستقيل لؤي ناظر.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن لؤي ناظر استقال من رئاسة الاتحاد، بعد فوزه بالتزكية، بسبب رفضه التدخل في عمله.

ونشر الإعلامي محمد البكري عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الخميس، خبرًا يفيد بأن وزارة الرياضة أرسلت خطابًا رسميًا إلى نادي الاتحاد، بتعيين لؤي مشعبي.

وقال البكيري: "رسميًا، وصل قبل قليل لنادي الاتحاد قرار وزير الرياضة بتكليف المهندس لؤي مشعبي رئيسًا للنادي لمدة سنة، خلفًا للرئيس المستقيل لؤي ناظر".

وأضاف: "اللائحة التي يستند عليها بعض أعضاء عمومية نادي الاتحاد، تنطبق على الأندية خارج الصندوق فقط، لذا أعضاء مجلس إدارة الشركة غير الربحية في عميد الأندية مستمرون".

 

 

وتعصف بنادي الاتحاد أزمة رياضية وإدارية غير مسبوقة نتيجة الخلافات العميقة داخل النادي وبين المسؤولين، والتي كان آخرها ملف التعاقد مع الإيطالي ستيفانو بيولي الذي كان المرشح الأبرز لخلافة مارسيلو غاياردو قبل العدول عن استقدامه.

 

نادي الاتحاد السعوديالاتحاد السعودي

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