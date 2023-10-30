من هو المتسابق الروماني الذي كان سيحقق أرباحا أكثر من ميسي ورونالدو ومبابي؟

ليس من المفاجئ لعشاق الرياضة الآن أن يكسب الرياضيون مبالغ هائلة من المال كل عام.

وسواء كان ذلك على شكل رواتب أو عقود رعاية أو مزيج من الاثنين، فإن بعض كبار نجوم كرة القدم يجمعون الأموال بشكل مهول.

وقد ظهر أمثال كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وكيليان مبابي في قائمة "فوربس" لأكثر عشرة رياضيين أجرًا.

لكن كل أرباحهم تتضاءل مقارنة بشخص واحد على وجه الخصوص، وهو متسابق عربة روماني قديم كان سيحقق، بأموال اليوم، 15 مليار جنيه إسترليني من الأرباح المهنية وفقًا للباحثين.