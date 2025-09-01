نيمار يحرج أنشيلوتي بعد استبعاده من قائمة البرازيل

أحرج نيمار داسيلفا، نجم سانتوس، مدرب منتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي، مؤكداً أن غيابه عن قائمة "السيليساو" في المباريات المقبلة يعود لأسباب فنية بحتة، وليس لمشاكل بدنية كما صرّح المدرب الإيطالي.

وكان أنشيلوتي قال في المؤتمر الصحفي للإعلان عن قائمة البرازيل: "استبعاد نيمار بسبب إصابته بتورم بسيطة في عضلة الفخذ وحاجته للخضوع لاختبار طبي، هو كغيره من اللاعبين عليه أن يستعيد لياقته البدنية ليتمكن من مساعدة المنتخب على تحقيق نتائج جيدة وتقديم أفضل ما لديه في كأس العالم".

وقال نيمار بعد مشاركته مع سانتوس أمام فلومينينسي، فجر اليوم الاثنين: "كنت أعاني من تورم في العضلة الضامة. الأمر كان مزعجًا لكنه ليس خطيرا، لقد لعبت اليوم بالفعل، وفي مباراة باهيا (الأحد الماضي) لم أكن سأشارك بسبب الإيقاف، لذلك فضلوا أن أرتاح من التدريبات من أجل التعافي".

وأضاف النجم البرازيلي، البالغ من العمر 33 عاما: "أعتقد أن استبعادي من المنتخب كان قرارا فنيا، ولا علاقة له بوضعي البدني، مع تأكيدي على احترامي لوجهة نظر المدرب، بما أنني خارج القائمة فهذا يؤلمني، أنا دائما مع المنتخب لكي يتمكنوا من تقديم مباريات جيدة".

ويعد نيمار الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل برصيد 79 هدفا في 128 مباراة، لكن أنشيلوتي قلل من تأثير غيابه قائلا:

"نيمار لا يحتاج إلى اختبار، الجميع يعرفه وكغيره من اللاعبين، يجب أن يكون في جاهزية بدنية كاملة حتى يساعد المنتخب على تقديم أفضل ما لديه في كأس العالم".

وبعد ضمان تأهله إلى مونديال 2026، يلتقي المنتخب البرازيلي مع تشيلي في 4 سبتمبر على ملعب ماراكانا بريو دي جانيرو، ثم يحل ضيفًا على بوليفيا بعد خمسة أيام، في مباراة تُلعب على ارتفاع 4,150 مترا عن سطح البحر.

وكانت آخر مشاركة لنيمار مع "السامبا" في أكتوبر 2023، عندما تعرض لإصابة خطيرة في الركبة خلال مواجهة أوروغواي في مونتيفيديو.

وسبق أن استدعاه المدرب السابق دوريفال جونيور لمباريات مارس الماضي (فوز على كولومبيا 2-1 وخسارة أمام الأرجنتين 4-1)، لكنه اضطر للانسحاب بسبب إصابة في الفخذ.

يُذكر أن نيمار جدد عقده مع سانتوس حتى نهاية العام في يونيو الماضي، بعدما عاد إلى ناديه الأم في يناير. ورغم معاناته من إصابات متفرقة في بدايته، فقد شارك في ثماني مباريات من آخر تسع خاضها سانتوس، وغاب فقط عن لقاء باهيا الأخير بسبب الإيقاف.