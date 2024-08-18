تعرض النصر لهزيمة قاسية أمام نظيره الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي، مساء السبت، بعدما كان "العالمي" متقدمًا بالنتيجة في نهاية الشوط الأول بقدمي البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان هناك عدة عناصر ساهمت في تلك الهزيمة الصعبة بفاعلية كبيرة من صفوف النصر، وكانوا ضمن أسوأ من في الملعب، من هم وكيف تسببوا في تلك الخسارة؟ ذلك ما نتحدث عنه في التقرير الآتي.

بينتو

تكون البداية دومًا من عند حارس المرمى، البعض يقول إن الحارس هو نصف الفريق، وفي تلك الحالة ربما يكون أكثر من ذلك.

كان بينتو، الوافد الجديد على صفوف النصر، غير محظوظ بالمرة أن يقع في خطأ فادح مثل ذلك الذي وقع فيه بالهدف الرابع في مباراة مثل تلك أمام خصم مثل الهلال.

لكن سوء حظه لن يعفيه من المسؤولية في بقية الأهداف، فقد كان يستطيع أن يتصدى على الأقل لهدف التعادل من سافيتش، ويكفيه أنه من كل الكرات التي تم تسديدها عليه أن يتصدى لواحدة فقط.

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إيميريك لابورت

أشدنا بإيميريك لابورت بعد مباراة التعاون وبطريقة دفاعه وتمركزه وتقديمه لواجباته كافة وأكثر خلال 90 دقيقة في نصف النهائي.

لكن الإسباني أظهر النقيض تمامًا في مواجهة الهلال، من سوء تمركز وقرارات غريبة في أوقات أكثر غرابة.

لم ينجح لابورت طيلة المباراة في الفوز سوى بكرة مشتركة واحدة، وفقد الكرة تسع مرات ولعب عشر كرات طولية، منهم سبع بشكل غير سليم، سلم فيهم الهلال الاستحواذ بشكل مجاني.

أندرسون تاليسكا

كان البرازيلي دومًا هو المساند الأول لكريستيانو رونالدو في الملعب وأكثر من يساعده على تجاوز الصعاب والخصوم، ولكن لم يكن هذا هو الحال ضد الهلال.

ظهر تاليسكا بشكل غريب وغير معتاد عليه، وربما كثرة الحديث عن رحيله قد أثرت عليه في ظل عدم التأكد من مستقبله، أو من رغبة النصر في الحفاظ عليه.

يمكن تجاوز أي شيء لتاليسكا؛ بسبب رصيده الكبير مع الجماهير، ولكن خسارته للكرة سبع مرات وتقديم 12 تمريرة صحيحة فقط طيلة المباراة النهائية وفشله في النجاح في أي مراوغة لن تنساه له الجماهير أبدًا.

ساديو ماني

تحدثنا عن مدى سوء لابورت، ولكن كان هناك من هو أسوأ منه في النصر وهو ساديو ماني، الذي كان من نجوم مباراة التعاون أيضًا.

لم يكن ماني أسوأ من في النصر فقط، ولكن ربما من في الملعب كله من أساسيين وبدلاء شاركوا في وقت متأخر من المباراة.

خسر السنغالي الكرة 13 مرة خلال المباراة ولم يقدم المساندة الدفاعية المطلوبة على الجانب الخاص به، كما خسر سبع من ثماني كرات مشتركة في المباراة.

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لويس كاسترو

كان المدير الفني لويس كاسترو هو قائد أوركيسترا الأداء السيئ في صفوف النصر، فالرجل الذي سجل هدفًا في وقت تتمناه الفرق كافة بنهاية الشوط الأول كان لديه 15 دقيقة بين الشوطين لتجديد دوافع فريقه وإيجاد طريقة لتسجيل الهدف الثاني وتغطية تقدمه، ولكن بدلًا من ذلك رأينا فريق النصر يغادر الملعب بنهاية الشوط الأول ولم ينزل قط للشوط الثاني، وكأن من لعبوا آخر 45 دقيقة هم مجرد أشباح لمن خاضوا النصف الأول من اللقاء.

أخطأ كاسترو في إدارة اللقاء والتعامل مع لاعبيه ومنح الهلال فرصة محاصرته بهذا الشكل في الشوط الثاني دون أن يحرك ساكنًا.