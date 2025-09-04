مكافأة خاصة.. البند الذي أغرى يايسله للبقاء مع الأهلي السعودي

نجحت إدارة النادي الأهلي السعودي في التوصل لاتفاق مع الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق، من أجل تجديد عقده ليستمر في حصد الإنجازات خلال الفترة المقبلة مع "الراقي".

وشهدت الفترة الماضية شدا وجذبا بين المدرب والإدارة بشأن تجديد العقد، حيث كان يطالب المدرب الألماني برقم ضخم، وهو ما تم رفضه مع تبقي عام واحد في عقده، ودخول عدة أندية في مفاوضات لضمه خاصة من الدوري الألماني.

لكن الإدارة الأهلاوية قررت قطع الطريق على الأندية الراغبة في خطف يايسله، لتقوم بتجديد عقده بنفس راتبه السابق، ولكن مع وضع شروط أخرى مغرية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن إدارة الأهلي اتفقت مع يايسله على إلغاء عقده الذي كان يتبقى به موسم وحيد، وتجديد عقده لموسمين، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وشهد عقد ماتياس الجديد مع الأهلي إضافات ومزايا جديدة، بعد نجاحه في الموسم الماضي مع كتيبة الراقي.

وبحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي خالد الزهراني، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإنه "يُحسب للّجنة التنفيذية تجديدها مع المدرب ماتياس يايسله بنفس الراتب المعروض عليه سابقاً، وعدم تحميل النادي أعباء مادية لمجرد إنهاء صداع هذا الموضوع، زيادة المكافآت حفّزت المدرب بقبول العرض المُحسّن، مكافآت ضخمة غير مسبوقة ينتظرها المدرب في حال تحقيق كل بطولة من بطولات الموسم".

وقاد يايسله الأهلي لتحقيق إنجاز تاريخي، بالفوز بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، لأول مرة في تاريخه، الموسم الماضي.

وتفوق الأهلي على حساب ضيفه كاواساكي فرونتال الياباني، بهدفين دون رد، سجلهما غالينو وفرانك كيسيه.

كما توج المدير الفني الألماني مؤخرا بلقب كأس السوبر السعودي مع الأهلي، عقب انتصاره أمام النصر، بركلات الترجيح.

وقاد ماتياس كتيبة الراقي في 89 مباراة، حقق خلالها 57 فوزا، مقابل 13 تعادلا و19 هزيمة، منذ توليه قيادة الفريق في عام 2023.