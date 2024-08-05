يسيطر الغموض على مستقبل سعود عبد الحميد، مدافع الهلال السعودي، في الموسم المقبل.

وأفادت تقارير صحفية باهتمام عدة أندية أوروبية بالتعاقد مع سعود عبد الحميد نجم المنتخب السعودي في الموسم الجديد.

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وفجر الإعلامي السعودي عبد الرحمن الحميدي مفاجآت جديدة في ملف رحيل اللاعب سعود عبد الحميد، مؤكدًا عبر حسابه بموقع إكس أن البرتغالي خورخي خيسوس مدرب الهلال يدرس إبعاد اللاعب من حساباته في المرحلة القادمة.

وأضاف: "خيسوس لاحظ عدم جدية سعود عبد الحميد خلال التدريبات في المعسكر التدريبي الذي خاضه الهلال في دولة النمسا استعدادًا للموسم المقبل".

وتابع: "خيسوس اجتمع مع اللاعب مرات عدة من أجل لفت نظره، بسبب عدم الجدية في أداء التدريبات، ولكن اللاعب واصل تكرار نفس السيناريو".

وأشار إلى أن هناك شخصية "اتحادية" طرحت فكرة عودة اللاعب إلى فريقه السابق الاتحاد.

وواصل: "سعود عبد الحميد رحب بفكرة العودة مجددًا إلى نادي الاتحاد في الموسم الجديد".

وتابع: "العروض الخارجية للاعب جاءت في وقت سابق وتحديدًا في يناير الماضي وبمبلغ يشكل "ثلث" ما يتقاضاه مع ناديه الحالي".

وأتم قائلًا: "لم يصل للهلال حتى الآن أي عروض خارجية أو حتى داخلية للاعب رسميًا".

ويستعد الهلال لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي بافتتاح موسمه الجديد.