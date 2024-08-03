استقر الهولندي أرني سلوت، المدير الفني الجديد لفريق ليفربول الإنجليزي، على قائد هجوم الريدز في الموسم المقبل.

وتعاقد ليفربول مع أرني سلوت لتدريب الفريق بعد تجربة رائعة عاشها الريدز مع المدرب الألماني يورغن كلوب منذ أكتوبر 2015، وعلى مدار 9 أعوام كاملة.

ويخوض ليفربول حاليًا معسكرًا تدريبيًا في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادًا لخوض منافسات الموسم المقبل وسط تطلعات باستعادة لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن اعتماد سلوت على مهاجم رئيس سيكون قائدًا للخط الأمامي ليكون العنصر الأبرز في خططه الهجومية.

وأوضحت أن هذا اللاعب ليس المصري محمد صلاح هداف الريدز في المواسم الأخيرة، والذي كان يعول عليه المدرب السابق كلوب الكثير لترجمة المحاولات الهجومية إلى أهداف.

وأشارت الصحيفة إلى أن سلوت تواصل هاتفيًا مع الأوروغواياني داروين نونيز نجم ليفربول بمجرد تولي المدرب الهولندي المهمة، واطمأن عليه قبل خوض منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024.

وأكدت الصحيفة أن سلوت يدرك أهمية نونيز، وقرر الاعتماد عليه بصفة أساسية في الموسم المقبل، رغم الانتقادات التي طالت اللاعب بسبب إهداره العديد من الفرص.

ولم يتعاقد ليفربول مع لاعب جديد في الخط الأمامي، رغم الأنباء التي أفادت برغبة النادي في ضم جناح هجومي مع تقدم عمر محمد صلاح ودخوله الموسم الأخير في عقده.

وشارك نونيز مع منتخب أوروغواي في منافسات كوبا أمريكا 2024، وحقق المركز الثالث.