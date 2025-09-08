logo
وفاق سطيف يحسم مستقبل مدربه أنطوان هاي بعد بداية كارثية بالدوري الجزائري

مباراة وفاق سطيف ومولودية البيضالمصدر: منصات التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
08 سبتمبر 2025، 2:32 م

ردّ نادي وفاق سطيف على الأخبار التي تم تداولها منذ السبت الماضي في أوساط الفريق بشأن إقالة المدرب الهولندي أنطوان هاي بعد بداية مخيبة للآمال في الدوري الجزائري للمحترفين.

وعجز نادي وفاق سطيف تحت قيادة أنطوان هاي عن تحقيق أي فوز في الجولات الثلاث الأولى من الدوري، ورغم أنه لم يتلق الخسارة فإنه اكتفى بالتعادل ليحتل المركز العاشر برصيد 3 نقاط.

وحقق وفاق سطيف 3 تعادلات بنتيجة واحدة (1 ـ 1) وذلك أمام كل من اتحاد خنشلة وشبيبة الساورة ثم مولودية البيض وهو ما فجر موجة من الغضب والانتقادات ضد المدرب الهولندي ولاعبيه.

وحسمت إدارة وفاق سطيف الجدل حول إقالة أنطوان هاي من مهامه بعد التعادل الثالث أمام مولودية البيض يوم السبت الماضي وأكدت ثقتها بالمدرب الهولندي نافية أية نية لإقالته.

وقال وفاق سطيف في بيان صحفي اليوم الاثنين: "تفنّد إدارة نادي وفاق سطيف بشكل قاطع الأخبار المغلوطة التي روّجت لها بعض وسائل الإعلام الجزائرية بخصوص إقالة المدرب أنطوان هاي".

  وأضاف الفريق في بيانه: "تُعرب الإدارة عن أسفها لهذا النوع من الممارسات غير المسؤولة، والتي تفتقر للمصداقية وتضر بصورة الإعلام الرياضي الوطني، مؤكدة أن مثل هذه الإشاعات لا تهدف سوى إلى زرع البلبلة والتأثير سلبًا على استقرار النادي".

⚫️⚪️ بيان صحفي تفنّد إدارة نادي وفاق سطيف بشكل قاطع الأخبار المغلوطة التي روّجت لها بعض وسائل الإعلام الجزائرية بخصوص...

Posted by ‎Es Sétifienne - الوفاق الرياضي السطايفي‎ on Monday, September 8, 2025

وتابع: "تجدد إدارة الوفاق تأكيدها أن المدرب أنطوان هاي يواصل عمله رفقة طاقمه الفني في أجواء مهنية عالية، وفق برنامج التحضيرات المسطر للمقابلة المقبلة".

أنطوان هاي

وختم الفريق بدعوة وسائل الإعلام إلى التحقق من المعلومات من مصدرها الرسمي عبر مختلف قنوات الاتصال المتاحة في النادي، وفق قوله.

  ولم يتوج وفاق سطيف بلقب الدوري الجزائري للمحترفين منذ 2017 وهو لقبه الثامن في المسابقة.

