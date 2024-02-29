بعكس المتداول.. السبب الحقيقي لمعاقبة رونالدو وظهور "مختلف" أمام الحزم
كشفت لجنة الانضباط والأخلاق عن إيقاف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي مباراة واحدة، مع تغريمه 30 ألف ريال سعودي.
وقبلت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم شكوى نادي الشباب شكلا وفي الموضوع، بحسب البيان الصادر عنها.
وبخلاف المتداول، فإن قرار معاقبة النجم البرتغالي غير مرتبط بسلوك مشين، إذ تم اتهامه بتوجيه إشارات خارجة لجمهور نادي الشباب.
ووفقا للمادة التي استخدمت لمعاقبة رونالدو، فإن الأمر مرتبط بـ"إثارة الجماهير" لذلك تم إيقافه مباراة واحدة فقط.
وبحسب التسريبات فإن رونالدو سوف يتواجد في مباراة النصر والحزم، اليوم الخميس، في دوري روشن، لكن ليس في المستطيل الأخضر، إنما في المدرجات.
وسيحضر رونالدو لدعم زملائه بصفته قائدا للفريق.
كان رونالدو قد نفى من خلال إفادته للجنة الانضباط أن يكون قد وجه إشارة مشينة لجماهير الشباب؛ إذ شدد على أن إشارته تعني الانتصار والقوة، وأنه كثيرا ما استخدمها في أوروبا.
وسيتواجد رونالدو أمام العين في ذهاب ربع نهائي كأس آسيا بشكل طبيعي.