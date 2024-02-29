بعكس المتداول.. السبب الحقيقي لمعاقبة رونالدو وظهور "مختلف" أمام الحزم

وبخلاف المتداول، فإن قرار معاقبة النجم البرتغالي غير مرتبط بسلوك مشين، إذ تم اتهامه بتوجيه إشارات خارجة لجمهور نادي الشباب.

ووفقا للمادة التي استخدمت لمعاقبة رونالدو، فإن الأمر مرتبط بـ"إثارة الجماهير" لذلك تم إيقافه مباراة واحدة فقط.

وبحسب التسريبات فإن رونالدو سوف يتواجد في مباراة النصر والحزم، اليوم الخميس، في دوري روشن، لكن ليس في المستطيل الأخضر، إنما في المدرجات.