مدرب البرازيل: نمر بمرحلة انتقالية.. وهذه رسالتي للجماهير

ولكن المدرب دوريفال جونيور (62 عامًا) سارع بإلقاء الضوء على الجوانب الإيجابية لأداء لاعبيه.

وقال المدرب في مؤتمر صحفي: "من الطبيعي أننا كنا نتوقع نتيجة مختلفة قليلًا في المباراة الماضية لكن لا بد أن نعبرعن تقديرنا للأداء الذي قدمناه في المباراة وكيف أجبرنا المنافس على التراجع من أجل الدفاع".

وأضاف: "أنا على قناعة بما نقوم به وبما نحققه، هذا عمل بدأناه للتو لكي نعتقد أننا نتقدم بصورة متوازنة".

وواصل: "علينا التحلي بالهدوء والاتزان والثقة بالنفس، لن نحقق شيئًا إذا كانت لدينا شكوك في كل ما نقوم به في كل مباراة."