مدرب البرازيل: نمر بمرحلة انتقالية.. وهذه رسالتي للجماهير
عبر دوريفال جونيور مدرب منتخب البرازيل عن ثقته في الأساليب الخططية لفريقه، على الرغم من أنه بدأ مسيرته في بطولة كوبا أمريكا المقامة في الولايات المتحدة بالتعادل بدون أهداف مع كوستاريكا، وحث الجمهور على دعم الفريق خلال مواجهته المقبلة أمام باراغواي السبت.
وفشل المنتخب البرازيلي الفائز باللقب تسع مرات في هز شباك كوستاريكا في مباراته الأولى في البطولة القارية على الرغم من هيمنته على اللعب.
ولكن المدرب دوريفال جونيور (62 عامًا) سارع بإلقاء الضوء على الجوانب الإيجابية لأداء لاعبيه.
وقال المدرب في مؤتمر صحفي: "من الطبيعي أننا كنا نتوقع نتيجة مختلفة قليلًا في المباراة الماضية لكن لا بد أن نعبرعن تقديرنا للأداء الذي قدمناه في المباراة وكيف أجبرنا المنافس على التراجع من أجل الدفاع".
وأضاف: "أنا على قناعة بما نقوم به وبما نحققه، هذا عمل بدأناه للتو لكي نعتقد أننا نتقدم بصورة متوازنة".
وواصل: "علينا التحلي بالهدوء والاتزان والثقة بالنفس، لن نحقق شيئًا إذا كانت لدينا شكوك في كل ما نقوم به في كل مباراة."
وتحتاج البرازيل للحصول على النقاط الثلاث كاملة في المواجهة المقبلة لتعزيز فرصتها في الوصول لدور الثمانية قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
وتتصدر كولومبيا الترتيب في المجموعة الرابعة بعد فوزها 2-1 على باراغواي.
وعل الرغم من هذ الضغط يتمسك دوريفال بضرورة الصبر بينما يمر فريقه "بمرحلة انتقالية".
وقال مدرب البرازيل "كل مباراة حاسمة سواء أكانت ودية أم غير ذلك، الأمر سيكون دومًا بهذه الصورة ولن نتخلص من ذلك أبدًا".
وأتم قائلًا: "علينا أن نفهم أننا في فترة تغيير، فترة انتقالية لا يمكن بناء فريق بين عشية وضحاها... هذه مسيرة طبيعية، الفريق أظهر إيجابيات أكثر من السلبيات في كل مباراة وليس فقط في المباراة الأخيرة."