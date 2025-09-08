الهلال السعودي يتخذ قرارا حاسما تجاه حكام مبارياته

بدأت إدارة نادي الهلال السعودي تحركاتها الرسمية بشأن ملف التحكيم في مباريات الفريق ببطولة دوري روشن للمحترفين لموسم 2025/2026.

ويستهدف الهلال إعادة لقب الدوري السعودي إلى خزائنه من جديد بعدما خسر اللقب في الموسم الماضي لحساب نظيره الاتحاد في الفترة الأخيرة من الموسم.

أخبار ذات علاقة يجري الكشف الطبي.. الهلال السعودي يحسم صفقة "خليفة" ياسين بونو

أخبار ذات علاقة مخاطرة كبيرة.. 5 أسباب تجبر الهلال السعودي على تغيير مصير نجمه

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن إدارة الهلال سددت رسوم استقدام طاقم حكام أجانب لمباريات الفريق في أول 6 جولات من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وشددت الصحيفة على أن إدارة "الزعيم" طالبت الاتحاد السعودي لكرة القدم في خطاب رسمي بطلب أطقم حكام أجنبية في جميع مبارياته التي تلعب على أرضه في المملكة آرينا بمدينة الرياض.

أخبار ذات علاقة نيوم يخطف صفقة الهلال السعودي

من جانبه، ذكر الإعلامي الرياضي عبد الرحمن أباعود في تصريحات تلفزيونية: "الهلال طلب حكاما أجانب في كل مباريات الدور الأول داخل وخارج أرضه، حتى لقاء العدالة في كأس خادم الحرمين الشريفين".

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أصدر بيانا في وقت سابق قبل بداية الموسم أوضح فيه زيادة رسوم استقطاب حكام أجانب في بطولتي دوري روشن السعودي وكأس الملك السعودي، مشيرا إلى تقديم الأندية طلباتها قبل 21 يوما من مباراة الدوري مقارنةً بـ 14 يوما الموسم الماضي.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره القادسية بعد نهاية فترة التوقف الدولي الحالي، ضمن لقاءات الجولة الثانية من عمر الدوري السعودي للمحترفين لهذا الموسم.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت الموافق 13 سبتمبر الجاري على ملعب المملكة آرينا، على أن تنطلق المواجهة بين الفريقين في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.