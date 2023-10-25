الكشف عن موقف بيلينغهام من التواجد في الكلاسيكو
كشفت صحيفة (AS) الإسبانية أن الإنجليزي جود بيلينغهام شعر بتحسن كبير في حالته الصحية، قبل أيام قليلة من الكلاسيكو أمام برشلونة.
وظهر وكأن بيلينغهام تعرَّض لإصابة خلال فوز ريال مدريد، مساء الثلاثاء، على مضيفه سبورتنغ براغا بهدفين مقابل هدف، ضمن الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.
واضطر أنشيلوتي لاستبدال بيلينغهام قبل نهاية المباراة، ما زاد من قلق جماهير ريال مدريد بشأن تواجد اللاعب الإنجليزي في الكلاسيكو.
وقالت صحيفة (AS) إن جود بيلينغهام شعر بتحسن كبير، يوم الأربعاء، بعد المشاركة في التدريبات.
وأشارت إلى أن اللاعب سيتواجد في الكلاسيكو يوم السبت، واكتمل الآن التفاؤل في النادي بشأن تواجد اللاعب.
كما طمأن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق، الجماهير على جاهزية بلينغهام للكلاسيكو، قائلًا: "بيلينغهام بخير، عضلاته مثقلة قليلاً بسبب حالة الملعب الخاص ببراغا، هو متعب قليلًا ولكن هذا طبيعي، ونتوقع مشاركته بصورة طبيعية في مباراتنا المقبلة أمام برشلونة".