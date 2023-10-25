الكشف عن موقف بيلينغهام من التواجد في الكلاسيكو

وقالت صحيفة (AS) إن جود بيلينغهام شعر بتحسن كبير، يوم الأربعاء، بعد المشاركة في التدريبات.

وأشارت إلى أن اللاعب سيتواجد في الكلاسيكو يوم السبت، واكتمل الآن التفاؤل في النادي بشأن تواجد اللاعب.

كما طمأن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق، الجماهير على جاهزية بلينغهام للكلاسيكو، قائلًا: "بيلينغهام بخير، عضلاته مثقلة قليلاً بسبب حالة الملعب الخاص ببراغا، هو متعب قليلًا ولكن هذا طبيعي، ونتوقع مشاركته بصورة طبيعية في مباراتنا المقبلة أمام برشلونة".