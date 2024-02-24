بي إن سبورتس تؤكدها.. أزمة تواجه مباراة الزمالك وأبو سليم

وتقام المباراة في الجزائر، التي اختارها الفريق الليبي لاستضافة مبارياته بسبب عدم امتلاكه ملعبا ملائما لمواصفات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وتقام المباراة في السادسة مساء غدا الأحد بتوقيت مصر، لكن الأزمة تكمن في تعقد عملية نقل المباراة.

وتمتلك قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات الكونفدرالية الأفريقية، لكنها لم تضع المباراة ضمن جدول البث على شاشتها كالمعتاد.

وحسب مصادر، فإنه لم تتوفر عربة نقل تلفزيوني لنقل المباراة على الهواء مباشرة، وهو ما تم إبلاغ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم به.