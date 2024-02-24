بي إن سبورتس تؤكدها.. أزمة تواجه مباراة الزمالك وأبو سليم
يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفا على أبو سليم، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مباريات دور المجموعات في الكونفدرالية الأفريقية.
ويتصدر الزمالك المجموعة بـ10 نقاط، فيما يحتل فريق أبو سليم الليبي المركز الثاني بـ9 نقاط.
وتقام المباراة في الجزائر، التي اختارها الفريق الليبي لاستضافة مبارياته بسبب عدم امتلاكه ملعبا ملائما لمواصفات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
وتقام المباراة في السادسة مساء غدا الأحد بتوقيت مصر، لكن الأزمة تكمن في تعقد عملية نقل المباراة.
وتمتلك قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات الكونفدرالية الأفريقية، لكنها لم تضع المباراة ضمن جدول البث على شاشتها كالمعتاد.
وحسب مصادر، فإنه لم تتوفر عربة نقل تلفزيوني لنقل المباراة على الهواء مباشرة، وهو ما تم إبلاغ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم به.
وإذا استمرت الأزمة، فسيتم نقل المباراة في وقت لاحق "مسجلة" على قنوات بي ان سبورتس.
وتجرى محاولات حاليا لتوفير عربة نقل تلفزيوني حتى تتكمن الجماهير في مصر وليبيا من مشاهدة المباراة على الهواء مباشرة.