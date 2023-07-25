موقف أردا غولر من مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد
استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني على إبعاد لاعب الوسط التركي أردا غولر المنضم حديثًا للفريق، من مباراة الملكي ضد مانشستر يونايتد يوم الخميس المقبل.
غولر لم يشارك مع ريال مدريد في مباراته الودية الأولى لفترة الإعداد للموسم الجديد أمام ميلان الإيطالي، بسبب معاناته من آلام في الساق.
ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن اللاعب صاحب الـ18 عامًا لن يشارك أمام مانشستر يونايتد الخميس المقبل.
وقالت الصحيفة في تقريرها: "من غير المرجح أن يلعب أردا فولر ضد مانشستر يونايتد بعد الاختبارات الطبية الأخيرة التي تعرَّض لها.
وأضافت: "ريال مدريد لا يريد المخاطرة بلاعبه الشاب غولر، ويفضل ألا يشارك في مباراة قوية أمام مانشستر".
يذكر أن غولر قد أدى تدريبات فردية داخل صالة الألعاب الرياضية، ثم قام بإجراء بعض تدريبات الجري تحت إشراف المعد البدني في ريال مدريد.
ويلعب ريال مدريد مباراته الودية الثانية أمام مانشستر يونايتد يوم الـ27 من شهر يوليو الجاري، ضمن استعدادات الأندية للموسم الجديد.
وفي المباراة الأولى قلب ريال مدريد تأخره بهدفين نظيفين في الشوط الأول إلى فوز مثير 3-2 على ميلان الإيطالي، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على إستاد "روز بول" في باسادينا بالولايات المتحدة الأمريكية.