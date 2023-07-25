موقف أردا غولر من مباراة ريال مدريد ومانشستر يونايتد

غولر لم يشارك مع ريال مدريد في مباراته الودية الأولى لفترة الإعداد للموسم الجديد أمام ميلان الإيطالي، بسبب معاناته من آلام في الساق.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن اللاعب صاحب الـ18 عامًا لن يشارك أمام مانشستر يونايتد الخميس المقبل.

وقالت الصحيفة في تقريرها: "من غير المرجح أن يلعب أردا فولر ضد مانشستر يونايتد بعد الاختبارات الطبية الأخيرة التي تعرَّض لها.

وأضافت: "ريال مدريد لا يريد المخاطرة بلاعبه الشاب غولر، ويفضل ألا يشارك في مباراة قوية أمام مانشستر".