الأهلي ينتفض ضد حكم مباراته مع الزمالك

رفض النادي الأهلي المصري، فكرة تعيين إبراهيم نور الدين حكما لمباراة القمة أمام الزمالك بالدوري المصري والمقرر لها يوم الإثنين القادم.

ويملك الأهلي 21 نقطة من عشر مباريات في المركز التاسع، بينما يتواجد الزمالك في المركز 12 من 18 نقطة.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة من 14 مباراة، متفوقا بنقطة واحدة على إنبي صاحب المركز الثاني.