الأهلي ينتفض ضد حكم مباراته مع الزمالك
رفض النادي الأهلي المصري، فكرة تعيين إبراهيم نور الدين حكما لمباراة القمة أمام الزمالك بالدوري المصري والمقرر لها يوم الإثنين القادم.
ويملك الأهلي 21 نقطة من عشر مباريات في المركز التاسع، بينما يتواجد الزمالك في المركز 12 من 18 نقطة.
ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة من 14 مباراة، متفوقا بنقطة واحدة على إنبي صاحب المركز الثاني.
وقال مصدر لـ"إرم نيوز" إن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي تواصل مع محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، وأبلغه اعتراضه على إبراهيم نور الدين.
ووفقا للمصدر، فاروق أكد له أن اختيار إبراهيم نور الدين كان بالإجماع، بهدف تكريمه قبل نهاية مشواره مع التحكيم هذا الموسم.
وخلال السنوات الأخيرة، أدار مباريات القمة حكام مصريون مثل أمين عمر، ومحمود البنا، ومحمد الحنفي.
والموسم الحالي هو الأخير لإبراهيم نور الدين في التحكيم المصري، وبعد ذلك سيعلن اعتزاله بشكل رسمي.
ويستضيف استاد القاهرة الدولي، مباراة قمة الكرة المصرية، المؤجلة من الأسبوع العاشر في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، يوم الإثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولي، وتنقل على قنوات بي إن سبورتس.
وحقق الأهلي الفوز في مباراته الأخيرة بالدوري المصري على حساب زد، بهدف دون رد، فيما اكتسح الزمالك فريق الاتحاد السكندري بثلاثية نظيفة.