رد حاسم من عمرو الجنايني حول تفاوضه مع نجم الأهلي المصري

رد عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط السابق في نادي الزمالك، على التقارير التي أشارت إلى عقده جلسة مع أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وينتهي تعاقد أحمد عبد القادر مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل في صيف 2026، فيما خرج من حسابات المدير الفني للفريق الأحمر الإسباني خوسيه ريبيرو.

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وذكر العديد من التقارير الإعلامية أن عبد القادر طلب من إدارة الأهلي فسخ تعاقده والرحيل مجانًا عن الفريق، وهو رفضته الإدارة بشكل نهائي خوفًا من انتقاله للغريم التقليدي، الزمالك، وطالبت اللاعب بجلب عروض رسمية لتركه يرحل في الميركاتو الحالي.

وقال الجنايني في تصريحات تلفزيونية: "قالوا إنني جلست مع أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، ولكني لم أتشرف حتى بمكالمته في التليفون، لم يحدث نهائيًّا هذا الأمر أتمنى الناس تتركني في حالي، ولم أتفاوض مع طارق حامد للعودة للزمالك كما تردد".

وانتهي تعاقد طارق حامد مع ضمك بنهاية الموسم السابق ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني.

وأشاد الجنايني بأداء جون إدوارد، المدير الرياضي الحالي في الزمالك، موضحًا: "إذا قيّمت جون إدوارد في النجاح في أدواره سأمنحه 8.5 من 10، وسيظهر الباقي مع بداية الموسم، الزمالك يستطيع منافسة الأهلي وبيراميدز بعد التدعيمات الجديدة".

وعن الفارق بين دور لجنة التخطيط السابقة، وجون إدوارد، أجاب: "العمل التنفيذي الذي يقوم به جون إدوارد لم يكن من مهام لجنة التخطيط، وقمنا ببعض أدواره طواعية".

وأردف: "لجنة التخطيط كانت تضع خطة للتنفيذ، مع متابعة تنفيذها، ورحيل لجنة التخطيط بالاتفاق مع المجلس، منحنا جون إدوارد كل الملفات بموافقة مجلس الإدارة من سلطات إدارية وفنية ومالية".

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وعن تجديد عقد عبد الله السعيد، قال: "سعيد بتجديد عقده بالتأكيد مع الزمالك، وقبل رحيلي عن منصبي، كنت أنهيت كافة الأمور مع اللاعب لتجديد تعاقده مع الفريق".

واختتم: "خلال حديثي مع السعيد لتجديد تعاقده، كان هدفه الأساسي هو مصلحة نادي الزمالك وكان يتحدث معي عن التدعيمات التي يحتاج إليها الفريق".

وكان نادي الزمالك، أعلن منذ عدة أيام تجديد عقد نجم وسط الفريق عبد الله السعيد لمدة موسمين، لينتهي تعاقده مع الفريق في عام 2027 بدلًا من 2025.