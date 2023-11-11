تشافي يرد على انتقادات أداء برشلونة قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس
حرص تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، الرد على الانتقادات التي تواجه الفريق، الفترة الماضية، بعد الأداء المتراجع للاعبين.
وقال تشافي في المؤتمر الصحفي، اليوم السبت، قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس، المقرر لها، غدًا الأحد، في الجولة الـ 13 من عمر الدوري الإسباني: "لدينا فرصة لتصحيح الوضع الحالي، وإعادة اكتشاف أنفسنا، ولم نلعب بشكل جيد في آخر مباراتين".
وأضاف: "لقد تحدثت مع اللاعبين بشأن عدم قدرتنا على التنظيم الجيد داخل الملعب، هناك مشكلة ذهنية وفنية، وأتمنى التغيير للأفضل".
وعن حالتي بيدري وفرينكي دي يونغ، أوضح: "بيدري جاهز بنسبة 100%، أما دي يونغ سيكون متواجدًا أمام رايو فاييكانو في الجولة المقبلة (بعد التوقف الدولي)".
وعن أسوأ لحظة كمدرب مع برشلونة، شدد: "لم تكن الفترة الماضية، لكن عندما تم إقصاؤنا من دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، رغم اعترافي بأننا لم نكن جيدين في آخر مباراتين، ولكن هناك تعثرًا صغيرًا ولكن ليس أزمة".
وعن الانتقادات التي تلاحق أداء الفريق، أشار: "عليَّ أن أعرف كيفية التعامل مع الأمر، لقد تغلبت عليها دائمًا طوال مسيرتي، وعلينا أن نكون صادقين بشأن أدائنا الفني، وعلينا تصحيح الأخطاء رغم كل شيء وعلينا الانتظار لنهاية الموسم".
وعما إذا كانت هناك رعونة من اللاعبين، أوضح تشافي: "لست من نوع المدربين الذي يصرخ في اللاعبين، وأحاول إقناع اللاعبين بأفكاري، فزنا بلقب الدوري الموسم الماضي، ونعمل على المنافسة على البطولات هذا الموسم".
وعن حالة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، أكد: "هو جاهز بنسبة 100%، ولم نهاجم بشكل جيد أمام شاختار وبالتالي، وتضرر بعض الشيء بسبب تغيير المراكز الدائم في المباريات الأخيرة".