تشافي يرد على انتقادات أداء برشلونة قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس

حرص تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، الرد على الانتقادات التي تواجه الفريق، الفترة الماضية، بعد الأداء المتراجع للاعبين.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي، اليوم السبت، قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس، المقرر لها، غدًا الأحد، في الجولة الـ 13 من عمر الدوري الإسباني: "لدينا فرصة لتصحيح الوضع الحالي، وإعادة اكتشاف أنفسنا، ولم نلعب بشكل جيد في آخر مباراتين".

وأضاف: "لقد تحدثت مع اللاعبين بشأن عدم قدرتنا على التنظيم الجيد داخل الملعب، هناك مشكلة ذهنية وفنية، وأتمنى التغيير للأفضل".

وعن حالتي بيدري وفرينكي دي يونغ، أوضح: "بيدري جاهز بنسبة 100%، أما دي يونغ سيكون متواجدًا أمام رايو فاييكانو في الجولة المقبلة (بعد التوقف الدولي)".