ميرور: فيرمينو يوافق على الانتقال لبرشلونة
ذكرت صحيفة "ميرور" أن المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو وافق على الانتقال لبرشلونة هذا الصيف بعد رفضه البقاء مع ليفربول.
وفي مارس تأكد رحيل المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 31 عامًا عن ملعب أنفيلد عندما ينتهي عقده في يونيو المقبل.
ووفقا للصحيفة البريطانية فقد عرض ليفربول على فيرمينو عقدا جديدا لكن اللاعب اختار عدم التمديد وسينهي فترة امتدت لـ8 سنوات مع الريدز.
وذكرت "ميرور" أن برشلونة فاز بسباق التعاقد مع فيرمينو حيث سينضم للنادي الكتالوني في صفقة انتقال حر الصيف المقبل.
ويعاني برشلونة من مشاكل مالية لكنه يريد تعزيز هجومه الموسم المقبل رغم أنه في طريقه للفوز بلقب الدوري الإسباني تحت قيادة المدرب تشافي.
وانضم فيرمينو إلى ليفربول من هوفنهايم في صيف 2015 وكان أحد تعاقدات المدرب السابق بريندان رودجرز وكلف التعاقد معه 29 مليون جنيه إسترليني.
ومنذ ذلك الحين سجل المهاجم البرازيلي 109 أهداف في 360 مباراة وكان لاعبا مهما في فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.
واعترف أسطورة الريدز جيمي كاراغر بأن رحيل فيرمينو كان "أمرًا جيدًا، حيث غرد: "أعتقد أنه الأفضل لجميع الأطراف، إنه لاعب رائع لليفربول وسنتذكره لأنه جزء من أفضل ثلاثة لاعبين رأيناهم جنبًا إلى جنب مع محمد صلاح وساديو ماني".
وفي مارس الماضي، قال يورغن كلوب مدرب ليفربول عن رحيل فيرمينو: "لم يكن قرارا سهلا بالنسبة له".
وارتبط المهاجم البرازيلي بالانتقال إلى إنتر ميلان وبايرن ميونخ، لكن يبدو أنه سيرتدي قميص برشلونة الموسم المقبل.