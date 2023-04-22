ميرور: فيرمينو يوافق على الانتقال لبرشلونة

ومنذ ذلك الحين سجل المهاجم البرازيلي 109 أهداف في 360 مباراة وكان لاعبا مهما في فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

واعترف أسطورة الريدز جيمي كاراغر بأن رحيل فيرمينو كان "أمرًا جيدًا، حيث غرد: "أعتقد أنه الأفضل لجميع الأطراف، إنه لاعب رائع لليفربول وسنتذكره لأنه جزء من أفضل ثلاثة لاعبين رأيناهم جنبًا إلى جنب مع محمد صلاح وساديو ماني".

وفي مارس الماضي، قال يورغن كلوب مدرب ليفربول عن رحيل فيرمينو: "لم يكن قرارا سهلا بالنسبة له".

وارتبط المهاجم البرازيلي بالانتقال إلى إنتر ميلان وبايرن ميونخ، لكن يبدو أنه سيرتدي قميص برشلونة الموسم المقبل.