كومان يكشف دور كريستيانو رونالدو في قدومه إلى النصر السعودي

كشف الفرنسي كينغسلي كومان، لاعب النصر السعودي، عن دور الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد "العالمي" في انضمامه للفريق خلال الميركاتو الصيفي الأخير.

وشارك كومان برفقة الأسطورة رونالدو في تحقيق فوز كبير على الرياض بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2025-2026.

تقدم النصر بثلاثية نظيفة في الشوط الأول، وأحرز الأهداف كل من جواو فيليكس وكينغسلي كومان وكريستيانو رونالدو في الدقائق 6 و30 و33 على الترتيب.

وفي الشوط الثاني، سجل جواو فيليكس الهدف الرابع في الدقيقة 49، وقلص مامادو سيلا الفارق للرياض في الدقيقة 51، قبل أن يضيف الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفه الثاني والخامس للنصر.

وقال كومان عقب المباراة في تصريحات تلفزيونية: "قدمنا مباراة جيدة وتصدرنا وأعتقد أننا في الطريق الصحيح، وعلينا التحضير أكثر للمباراة القادمة".

وأضاف: "لقد حمسني الكثير لخوض التجربة في السعودية، بداية من رونالدو وساديو ماني ورئيس النادي والطاقم الفني، وأنا معجب بمشروع الفريق وأريد أن أكون جزءا من نجاحه وتحقيق الألقاب معه، وسعيد بتواجدي في المملكة العربية السعودية هي بلد رائع وأعيش تجربة رائعة هنا".