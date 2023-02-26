لماذا غنَّت جماهير مانشستر يونايتد لوالدة رابيو في نهائي كأس كاراباو؟

وأحرز مانشستر يونايتد لقب كأس الرابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بفوزه 2-صفر على نيوكاسل يونايتد في استاد ويمبلي، اليوم الأحد، حيث سجل كاسيميرو الهدف الأول بضربة رأس في الدقيقة 33.

وبعد 6 دقائق، أضاف يونايتد الهدف الثاني بعد تسديدة من ماركوس راشفورد بدلت اتجاهها في سفين بوتمان مدافع نيوكاسل ودخلت مرمى الحارس لوريس كاريوس الذي فشل في إبعادها بيده.

وأحرز مانشستر يونايتد بذلك أول ألقابه المحلية منذ الفوز بكأس الرابطة تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو في 2017.

ولعب نجم ريال مدريد السابق دورًا رئيسًا بتألق يونايتد هذا الموسم، وساهم حتى الآن بخمسة أهداف، وكان نجم المباراة النهائية أمام نيوكاسل يونايتد.

لكن ما علاقة والدة رابيو بقيادة كاسيميرو لمانشستر يونايتد للفوز بالبطولة المحلية؟، إذ تذكرت جماهير "الشياطين الحمر" كيف أن لاعب ريال مدريد السابق ما كان لينتقل إلى "أولد ترافورد" إذا أكمل يونايتد التعاقد مع رابيو. بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

إذ كان يونايتد على وشك إن يكمل صفقة التعاقد مع اللاعب الفرنسي لكن الصفقة فشلت لأن والدة رابيو ووكيلة أعماله فيرونيك، طالبت براتب مرتفع للغاية ليتعاقد النادي مع كاسيميرو بدلًا من ذلك ، ودفع هدفه في نهائي كأس كاراباو المشجعين إلى شكر فيرونيك على سبيل المزاح.