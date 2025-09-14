سر استبعاد إيزاك تماما من مباراة ليفربول وبيرنلي

أثار المدرب آرني سلوت مفاجأة كبيرة بعدما قرر استبعاد المهاجم ألكسندر إيزاك من قائمة ليفربول لمواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد.

إيزاك شارك مع منتخب السويد خلال فترة التوقف الدولي، إذ لعب 20 دقيقة بديلا، قبل أن يعود إلى صفوف فريقه الجديد بعد غيابه عن فترة الإعداد الصيفية مع نيوكاسل بسبب الإصابة.

ويسعى ليفربول لاستمرار انتصاراته بالبريميرليغ، عندما يحل ضيفًا على بيرنلي، كما يسعى لحصد نقاط المباراة الثلاث لضمان الاستمرار في الصدارة.

سر استبعاد إيزاك

سلوت أوضح أن اللاعب لم يصل بعد إلى الجاهزية الكاملة، مشيرًا إلى أن إشراكه في الوقت الحالي قد يضر بخطة تجهيزه للموسم.

وقال سلوت قبل المباراة: "قررنا أن من الأفضل أن يخوض أسبوعًا كاملًا من التدريبات بدلاً من اللعب لخمس أو عشر دقائق كل مرة".

المدرب الهولندي طمأن الجماهير بأن المهاجم السويدي سيشارك بشكل رسمي يوم الأربعاء المقبل أمام أتلتيكو مدريد، مؤكدا أن مواجهة بيرنلي جاءت مبكرة على إقحامه في المباريات.