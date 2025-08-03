لانس الفرنسي يعلن صفقة سعود عبد الحميد بفيلم كارتوني (شاهد)

أعلن نادي لانس الفرنسي، اليوم الأحد، تعاقده مع اللاعب سعود عبد الحميد ظهير أيمن روما الإيطالي ونجم المنتخب السعودي على سبيل الإعارة.

ووقع سعود رسمياً عقود انتقاله إلى الفريق الفرنسي في الموسم الجديد بعد أن وافق نادي روما على خروج اللاعب السعودي للحصول على فرصة أكبر للمشاركة.

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وقدم لانس لاعبه السعودي بمقطع فيديو رائع على طريقة أفلام الكارتون ويظهر خلاله سعود عبد الحميد بمجسم كارتوني وهو يرتدي قميص النادي.

وكان سعود عبد الحميد (25 عاماً) قد لعب لناديي الاتحاد والهلال في المملكة العربية السعودية قبل خوض تجربة اللعب في الدوري الإيطالي كأول لاعب سعودي ينتقل إلى الكالتشيو بارتداء قميص روما في صيف 2024.

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ولعب سعود مع روما 8 مباريات وسجل هدفاً وصنع آخر قبل أن يختار الخروج معاراً للحصول على فرصة أكبر للمشاركة بالإعارة إلى لانس الفرنسي.

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ورفض سعود العودة إلى دوري روشن في الموسم الجديد مفضلاً الاستمرار في أوروبا رغم إبداء أكثر من فريق رغبته في ضم اللاعب وعلى رأسها النصر والاتحاد بحسب تقارير صحفية.