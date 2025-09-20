من هو المغربي عبد الرحيم أوحيدا الذي عانقه مبابي وكرّمه ريال مدريد؟ (فيديو)

إرم نيوز – نور الدين ميفراني

حقق ريال مدريد فوزه الخامس على التوالي في الدوري الإسباني لكرة القدم بعد تغلبه على ضيفه إسبانيول بثنائية دون رد مساء اليوم السبت.

وخطف شاب مغربي الأضواء قبل بداية المباراة بعد تكريمه بشكل رائع من جانب إدارة ريال مدريد ومنحه شرف تنفيذ ضربة البداية.

هذا الشاب هو عبد الرحيم أوحيدا الذي نجا من زلزال الحوز المدمر عام 2023، وأوفى ريال مدريد بوعده واستقدم أوحيدا ووافق على انضمامه لأكاديمية النادي مع التكفل برعايته.

من عبد الرحيم أوحيدا؟

عبد الرحيم أوحيدا شاب مغربي يبلغ من العمر 16 عاماً فقد أفراد عائلته بالكامل في زلزال الحوز المدمر قبل عامين.

أوحيدا فقد والديه وجديه واثنين من إخوته، ولم يتبقَّ له أحد وتحدث في مقابلة صحفية حول حبه لنادي ريال مدريد وظهر وهو يرتدي قميص الفريق الإسباني.

وفور ظهوره أعلن ريال مدريد رغبته في البحث عن عبد الرحيم والتكفل به ورعايته، وأرسل مبعوثين للبحث عنه والتواصل معه.

وتمكن الفريق من التوصل للشاب وحضر صحفيون إسبان وتواصلوا مع إدارة الفريق.

وقبل حوالي أسبوع أوفت إدارة ريال مدريد بوعدها وانتقل عبد الرحيم أوحيدا لمدريد وكان حاضراً لمشاهدة مباراة ريال مدريد وأولمبيك مارسيليا في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

والتقى أوحيدا بعد المباراة بنجوم ريال مدريد حيث تم إهداؤه قميصاً موقعاً من طرفهم، كما التقى بأحد نجومه المفضلين الفرنسي كيليان مبابي.

وخلال مباراة إسبانيول برشلونة وقف الفريقان لتحية عبد الرحيم أوحيدا وكان بادياً مساندة النجم الفرنسي للشاب المغربي حيث عانقه عدة مرات.