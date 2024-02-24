تفاصيل الوفاة المفاجئة لأيوب الشرطي

فوجئ الشارع الرياضي المغربي بوفاة اللاعب أيوب الشرطي عن 31 عاما.

ولم يسبق لأيوب الشرطي أن شكا من آلام؛ ما جعل رحيله مفاجئا.

وكتب نهضة بركان، الذي سبق أن لعب له أيوب الشرطي، عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "تلقى نادي نهضة بركان بعميق الحزن والأسى نبأ وفاة اللاعب السابق لفريقنا أيوب الشرطي، وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم النادي بجميع مكوناته بخالص العزاء والمواساة لأفراد أسرة الفقيد، راجين من العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وسبق لأيوب الشرطي أن لعب لمولودية، وجدة، وجمعية سلا، والنهضة الرياضية زايو.

ونشر العديد من زملاء أيوب الشرطي السابقين في نهضة بركان والجيش الملكي، صورا لهم مع زميلهم المتوفى، وأبرزهم إسماعيل العماري، ويحيى قلعي، ومحمد بن طرشة.