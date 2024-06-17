الهلال ينقذ الأهلي السعودي من مأزق كبير
كان قرار تقليص قوائم الفرق في الموسم الجديد في الدوري السعودي بمثابة صدمة للكثير من الأندية التي كانت تعاني في الأساس في ظل وجود 30 مكانًا في قوائم فرقهم من أجل إيجاد لاعب آخر أو أكثر.
فجاء القرار صاعقًا، وتسبب في الكثير من الارتباك خلال التحضير للموسم الجديد، حيث سيكون لكل فريق القدرة على تسجيل 25 لاعبًا فقط.
وفي إطار ذلك يحاول الأهلي السعودي مثله مثل بقية الفرق إيجاد حلول من أجل الاستفادة بأقصى شكل ممكن من العدد الجديد لقوائم الأندية.
وفي ظل تلك المحاولات لإيجاد التوازن، خرجت تقارير صحفية تؤكد أن إدارة النادي تدرس التخلي عن 20 لاعبًا في سوق الانتقالات الصيفية الجاري وضم أسماء مناسبة أكثر، وبحسب الإعلامي السعودي عبد العزيز العصيمي سيكون عبد الله عطيف من ضمن هؤلاء الراحلين.
لكن ضخامة ذلك الرقم تجعلنا نسأل، كم لاعبا يتواجد في الأهلي الآن يستحق الاستمرار؟ وكم منهم سيكون الفريق مجبرًا على تركه يرحل بسبب القرار الجديد على الرغم من وجود إمكانية ليكون لاعبًا هامًّا في المستقبل لصالح الفريق؟
تهديد لاستقرار الفريق
أن تترك كل ذلك العدد من اللاعبين يرحل دفعة واحدة فهذا يعني وبشكل مباشر هدم الفريق وإعادة البناء من جديد.
وبما رأيناه من الأهلي في الموسم الماضي فلا يجب أبدًا أن يتم هدم الفريق بهذا الشكل، فـ"الراقي" جاء ثالثًا في الدوري السعودي بعد عودته من الدرجة الأدنى، وخلف النصر والهلال الأكثر قوة.
قرار مثل ذلك قد يتسبب في هدم سريع للأهلي ولأي أمل من أجل العودة في الموسم المقبل وتقديم مستويات أفضل من تلك التي ظهرت في الموسم المنصرم، وكان يجب البناء عليها وليس هدمها والبناء على أنقاضها.
حل هلالي في الأفق
تقارير صحفية أخرى خرجت قبل ساعات أكدت على وجود الهلال في نفس الورطة، لكن حل "الزعيم"، الذي هو بالمناسبة ليس مبتكرًا ومعمول به في الكثير من الأندية، من الممكن أن يحل أزمة الأهلي أيضا.
الهلال قرر ترك العديد من اللاعبين يخرجون في فترة إعارة، بعضهم من الفريق الأول، والبعض الآخر من فريق تحت 19 سنة.
مثل ذلك القرار سيؤثر بشكل مباشر في حفاظ الهلال على الأسماء التي يرى فيها قدرة مستقبلية على الاستفادة منهم، وسيفيد النادي ماديًّا لو أراد بيع أحدهم فيما بعد.
ذلك الحل أيضًا قابل للتطبيق في صفوف الأهلي، فهناك العديد من الأسماء المميزة التي سيكون رحيلها بشكل نهائي خسارة غير قابلة للتعويض بشكل قريب.
أسماء أهلاوية للإعارة
في الوقت الحالي تتكون قائمة الأهلي من 30 لاعبًا، أي أن الإدارة بحاجة لترتيب أولوياتها، في الإبقاء على عدد من اللاعبين لتركهم في إعارات والتخلي عن آخرين.
بالأخص أن العدد الحالي قابل للزيادة حسب رؤية المسؤولين، بالتحديد من فريق الأهلي تحت 19 سنة.
القائمة الحالية للأهلي من الممكن أن يتخلى الفريق عن خمسة منهم بشكل مباشر ليرحلوا في إعارات لفرق قادمة من دوري الدرجة الأولى مثل القادسية مثلًا، أو حتى لفرق صاعدة من الدرجة الثانية للأولى، أو فرق تتنافس في الدرجة الأولى أو في وسط جدول ترتيب دوري المحترفين.
أبرز تلك الأسماء التي يجب التمسك بها هو اللاعب يونس الشنقيطي المنضم من شباب الهلال قبل أسابيع قليلة، فخروجه في إعارة فيه الكثير من الفائدة له حيث سيحصد الكثير من الخبرات.
بندر الشمراني أيضًا ينطبق عليه نفس الوضع، هو وعبد الكريم دارسي قائد فريق الشباب، الذي يملك أعلى قيمة سوقية بين اللاعبين في سن 21 سنة أو أقل في الأهلي.
من الكبار قد يكون هيثم عسيري في حاجة للخروج في إعارة هو الآخر في ظل إصابته مؤخرًا وحاجته للتدرج في العودة، وهو نفس وضع محمد المجحد وعلي مجرشي.