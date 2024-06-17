الهلال ينقذ الأهلي السعودي من مأزق كبير

كان قرار تقليص قوائم الفرق في الموسم الجديد في الدوري السعودي بمثابة صدمة للكثير من الأندية التي كانت تعاني في الأساس في ظل وجود 30 مكانًا في قوائم فرقهم من أجل إيجاد لاعب آخر أو أكثر.

فجاء القرار صاعقًا، وتسبب في الكثير من الارتباك خلال التحضير للموسم الجديد، حيث سيكون لكل فريق القدرة على تسجيل 25 لاعبًا فقط.

وفي إطار ذلك يحاول الأهلي السعودي مثله مثل بقية الفرق إيجاد حلول من أجل الاستفادة بأقصى شكل ممكن من العدد الجديد لقوائم الأندية.

وفي ظل تلك المحاولات لإيجاد التوازن، خرجت تقارير صحفية تؤكد أن إدارة النادي تدرس التخلي عن 20 لاعبًا في سوق الانتقالات الصيفية الجاري وضم أسماء مناسبة أكثر، وبحسب الإعلامي السعودي عبد العزيز العصيمي سيكون عبد الله عطيف من ضمن هؤلاء الراحلين.

لكن ضخامة ذلك الرقم تجعلنا نسأل، كم لاعبا يتواجد في الأهلي الآن يستحق الاستمرار؟ وكم منهم سيكون الفريق مجبرًا على تركه يرحل بسبب القرار الجديد على الرغم من وجود إمكانية ليكون لاعبًا هامًّا في المستقبل لصالح الفريق؟